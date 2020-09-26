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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые США заявили о связи витамина D и смертности от коронавируса

Смертность от коронавируса ниже среди пациентов с достаточным уровнем витамина D в крови. Об этом заявили исследователи Медицинской школы Бостонского университета США, передает научный журнал PLOS ONE.

«Была выявлена значительная связь между витамином D и степенью тяжести состояния заболевших», — отмечается в сообщении.

В ходе исследования были проанализированы медицинские данные 235 пациентов, инфицированных COVID-19.

Ученые установили, что среди умерших от инфекции пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина против 20% тех погибших, у которых количество витамина D было ниже определенного значения.

ВОЗ назвала недоказанной связь смертности от COVID с нехваткой витамина D
Общество
Фото:Marco Di Lauro / Getty Images

С точки зрения исследователей, витамин может помогать организму формировать иммунный ответ на заболевание и в достаточном количестве предотвращать цитокиновый шторм (приводит к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у больных COVID-19, — РБК).

Специалисты говорили о связи нехватки витамина D и высокой смертности от коронавируса еще в мае. Английские ученые сравнили статистику смертности от COVID-19 со средним уровнем витамина у граждан 20 стран Европы и заявили о достаточной корреляции между показателями.

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В ответ в ВОЗ указали, что доказательств связи между дефицитом витамина D и смертностью нет. В российском РАН также раскритиковали гипотезу, усомнившись в выбранной методологии.

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Источник: JHU
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