Эксперты ВШЭ назвали российские законы слишком сложными для прочтения

Некоторые законы по сложности восприятия значительно превосходят труды Иммануила Канта и практически недоступны простым людям, считают эксперты. А от внесения многочисленных поправок законы становятся еще сложнее

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские законы написаны таким образом, что с каждым годом читать их становится все сложней. К такому выводу пришли в Институте государственного и муниципального управления ВШЭ по итогам проведенного исследования, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам экспертов, тексты, которые пишут законодатели, являются очень длинными. Не улучшают ситуацию также наличие громоздких понятий, часто состоящих из восьми слов. По среднему числу слов в каждом абзаце (30,4) российские законы еще не дотягивают до «Анны Карениной» Льва Толстого (37), однако с 1991 года их число выросло более чем на 42% (было 21,3). А по числу причастных оборотов на одно предложение российские законы многократно превзошли, например, роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» — 0,48 против 0,02.

Затрудняет чтение законов, по мнению исследователей, также малое число глаголов (3,8% от обшего числа слов), а также большое число зависимых слов — на каждое существительное в законах приходится в среднем по 3,69 зависимых слова, тогда как в «Анне Карениной» лишь 1,2. При этом зависимые слова часто удалены друг от друга, так что при чтении приходится прилагать дополнительные усилия.

«Законы написаны таким образом, что трудночитаемы даже для практикующих юристов. Простым гражданам разобраться в том, что написано, практически невозможно. Например, закон «О госуслугах», который как раз написан для людей, доступен, к сожалению, очень немногим», — говорит заместитель директора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин.