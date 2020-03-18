Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,89 (-0,24) Quote, 17 мар, 14:12
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 82,31 (-0,44) Quote, 17 мар, 14:12
FT узнала о докладе ЕС про распространение Россией фейков о коронавирусе Политика, 12:03 «Соцсети привлекают онлайн-покупателей» — Дмитрий Селихов, AliExpress Pro, 12:00  Минфин США отказался снимать санкции с Олега Дерипаски Бизнес, 11:57 Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $70 млн Общество, 11:51 ФСБ раскрыла работавшую в 16 регионах России сеть подпольных оружейников Общество, 11:42 Эксперты ВШЭ назвали российские законы слишком сложными для прочтения Общество, 11:41 Акции российских продуктовых сетей взлетели на фоне пандемии коронавируса Quote, 11:41 Минспорт порекомендовал отменить из-за вируса все соревнования в России Общество, 11:33 СК завел дело после нападения на российское посольство в Киеве 14 марта Политика, 11:28 Бывший игрок ЦСКА первым из футболистов забил голы на пяти континентах Спорт, 11:28 Европейские фондовые рынки упали на открытии торгов Quote, 11:24 Рособрнадзор заявил об отсутствии планов переносить основной этап ЕГЭ Общество, 11:17 Центробанк продал валюту на 5,5 млрд руб. Экономика, 11:03 Трамплин в будущее: революционные технологии в e-grocery Pro, 10:59
Общество ,  
0 

Эксперты ВШЭ назвали российские законы слишком сложными для прочтения

Некоторые законы по сложности восприятия значительно превосходят труды Иммануила Канта и практически недоступны простым людям, считают эксперты. А от внесения многочисленных поправок законы становятся еще сложнее
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские законы написаны таким образом, что с каждым годом читать их становится все сложней. К такому выводу пришли в Институте государственного и муниципального управления ВШЭ по итогам проведенного исследования, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам экспертов, тексты, которые пишут законодатели, являются очень длинными. Не улучшают ситуацию также наличие громоздких понятий, часто состоящих из восьми слов. По среднему числу слов в каждом абзаце (30,4) российские законы еще не дотягивают до «Анны Карениной» Льва Толстого (37), однако с 1991 года их число выросло более чем на 42% (было 21,3). А по числу причастных оборотов на одно предложение российские законы многократно превзошли, например, роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» — 0,48 против 0,02.

Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Национальные проекты

Затрудняет чтение законов, по мнению исследователей, также малое число глаголов (3,8% от обшего числа слов), а также большое число зависимых слов — на каждое существительное в законах приходится в среднем по 3,69 зависимых слова, тогда как в «Анне Карениной» лишь 1,2. При этом зависимые слова часто удалены друг от друга, так что при чтении приходится прилагать дополнительные усилия.

«Законы написаны таким образом, что трудночитаемы даже для практикующих юристов. Простым гражданам разобраться в том, что написано, практически невозможно. Например, закон «О госуслугах», который как раз написан для людей, доступен, к сожалению, очень немногим», — говорит заместитель директора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин.

Авторы исследования указывают, что интегральный индекс сложности текста российских законов достиг показателя 40, а отдельные российские законы по сложности прочтения значительно превосходят «Критику чистого разума» Иммануила Канта - 65 против 48.

Особенно трудными эксперты признали законы «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и «О применении положений Федерального закона «Об исполнительном производстве» на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Зеленский назвал «трэшем» украинские законы
Политика

При этом в ВШЭ считают, что еще больше усложняются законы, в которые вносятся десятки изменений. Так происходит в 48% случаев.

Эксперты указывают, что действующая Конституция к сложным законам не относится, однако после принятия поправок ситуация может измениться. Доля глаголов в тексте уменьшится, а среднее количество слов в абзаце, наоборот, вырастет. При этом старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления Александр Кнутов все равно уверен, что основной закон страны все равно будет легче для восприятия, чем все федеральное законодательство.

Авторы: Артем Филипенок, Евгений Калюков
Теги: ВШЭ
Материалы по теме
ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета
Общество
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Технологии и медиа
Зеленский назвал «трэшем» украинские законы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter