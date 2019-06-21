Зеленский назвал «трэшем» украинские законы

Президент Украины Владимир Зеленский счел устаревшими тексты некоторых действующих законов страны. Глава государства считает, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел, а жилищный кодекс он назвал «трэшем», сообщает агентство УНИАН.

«Безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать», — заявил Зеленский на встрече с представителями бизнес-сообщества в Киеве.

Зеленский также отметил, что устарел и Жилищный кодекс, и процитировал из него выдержку с упоминанием «победы Великой Октябрьской социалистической революции», «ленинских идей» и «разработанного коммунистической партией курса советского государства».

«Как вам? Сейчас 2019 год, и это до сих пор действующий украинский закон, регулирующий жилищные отношения. Простите, это — треш! И это должно уйти в историю», — добавил украинский президент.

Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), регулирующий трудовые отношения, был принят в 1971 году.