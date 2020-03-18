Роспотребнадзор сообщил о принятых еще до Нового года мерах против вируса

По словам главного санитарного врача, правительство России начало реагировать, как только Китай сообщил о случаях заражения коронавирусом 31 декабря. Ограничения на границе позволили «не пустить» вирус в Россию, по словам Поповой

Правительство с 31 декабря начало принимать меры для того, чтобы коронавирус не распространился в России. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в программе «Право на справедливость» в эфире «Первого канала».

«Первая информация — посыл к действию, не к размышлению и документированию», — сказала Попова, отвечая на уточнение ведущего о том, стали ли приниматься меры, когда Китай в конце декабря объявил о случаях вирусной пневмонии.

«Мы усилили заслон на границе, мы усилили свою работу. Нам надо было не допустить завоз [инфекции]», — сказала Попова, отметив, что закрытие границ создает неудобство как для граждан, так и для организаций и бизнеса. «Но это вынужденная мера, которая не позволила нам не пустить инфекцию, когда она была столько развита в Китае, когда там был очень сильный, высокий, резкий подъем. Тогда правительство сделало все — это был первый этап, — чтобы ничего плохого в стране не случилось», — подчеркнула Попова, напомнив о том, что россиян вывозили с острова Хайнань, а также городе Ухань, ставшей очагом коронавируса.

Власти Китая 31 декабря сообщили, что неизвестную на тот момент вирусную пневмонию в Ухане подтвердили у 27 человек. К 17 марта в России количество зараженных вирусом в России увеличилось с 93 до 114 человек, 104 из них, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, относятся к «завозным» случаям. Инфекцию обнаружили в 26 регионах. Голикова заявила, что у 106 человек заболевание протекает в легкой форме, пятеро уже выздоровели.