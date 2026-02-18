В Швеции арестовали россиянина по запросу США
В Швеции арестован россиянин по запросу США, сообщает телеканал TV4 Nyheterna.
Мужчину подозревают в нарушении санкций с 2022 по 2023 год. Он был задержан в конце декабря в ходе операции Службы государственной безопасности (SäPO) в Стокгольме по запросу американских властей, они добиваются его экстрадиции.
«Дело касается международного ордера на арест. Поскольку Служба государственной безопасности оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности», — заявил пресс-секретарь SäPO Джонатан Свенссон.
Гражданин России находится в международном розыске с прошлого лета. Окружной суд Стокгольма арестовал мужчину до решения об экстрадиции, которое должны принять генеральный прокурор, Верховный суд и правительство.
«Все подобные переговоры ведутся по дипломатическим каналам и через властей. Сейчас начинается расследование по вопросу экстрадиции, и окончательное решение примет правительство», — пояснил прокурор Ларс Хедвалл.
Материал дополняется
