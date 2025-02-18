Радионова заявила о зависимости утилизации упаковки от импортной техники

На иностранном или смешанном оборудовании работают 91,5% мощностей по утилизации упаковки, 77% зависят от оборудования из недружественных стран, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

91,5% мощностей по утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) работают на иностранном или смешанном оборудовании, рассказала во время встречи с сенаторами глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает корреспондент РБК.

При этом 77,3% мощностей по утилизации упаковки зависят от оборудования из недружественных стран, в основном из Европейского союза и Тайваня.

«Мы разобрали каждую отрасль, и в каждой отрасли — поскольку мы сейчас проверяли утилизаторов и вносили их в реестр — мы увидели набор оборудования <...> и как мы будем его замещать. Конечно, мы поделимся этим с коллегами из Минпрома», — сказала Радионова.

Она также добавила, что по утилизации комбинированной упаковки и по ряду оборудования «вообще стопроцентная зависимость», назвав это новым вызовом для российской промышленности.

Из презентации главы Росприроднадзора также следовало, что, например, для утилизации покрышек и резинотехнических изделий используются в основном линии с иностранным оборудованием (в России производятся линии для утилизации мощностью до 10 тыс. т в год). Для утилизации стекла на 20% используется российское оборудование, основная часть утилизации производится на иностранном. Также зарубежное оборудование в основном применяется для утилизации батареек и аккумуляторов.

Что касается утилизации алюминия и деревянной тары, то там применяется как российское, так и иностранное оборудование, говорилось в презентации.

В апреле 2024 года генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщал, что полностью уйти от импорта в отрасли по обращению с отходами планируется в течение одного-двух лет. Однако тогда он говорил, что доля импорта в отрасли совокупно по объектам обработки и утилизации составляет 30%. По его словам, она была снижена с 60% за четыре года.

Как следует из конъюнктурного опроса промышленных предприятий, который в августе прошлого года провел экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, основной проблемой российского бизнеса при импортозамещении является отсутствие альтернативных поставщиков. Так ответили 53% предприятий-респондентов. Еще 50% сталкиваются с ростом себестоимости продукции, а 41% — с ростом импортозамещающего спроса на продукцию.