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Бизнес ,  
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Бизнес назвал ключевые проблемы импортозамещения. Инфографика

Бизнес назвал отсутствие альтернативных поставщиков проблемой импортозамещения

Ключевой проблемой российского бизнеса в импортозамещении стало отсутствие альтернативных поставщиков. Это следует из результатов августовского конъюнктурного опроса промышленных предприятий, который проводит экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. 

Согласно результатам опроса (есть у РБК), 53% предприятий не смогли найти альтернативных поставщиков. Еще 50% сталкиваются с ростом себестоимости продукции. 41% — с ростом импортозамещающего спроса на продукцию. 

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Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Елена Рожкова, Мария Лозовая
Импортозамещение российский бизнес проблемы промышленные предприятия
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