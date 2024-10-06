Бизнес назвал ключевые проблемы импортозамещения. Инфографика

Ключевой проблемой российского бизнеса в импортозамещении стало отсутствие альтернативных поставщиков. Это следует из результатов августовского конъюнктурного опроса промышленных предприятий, который проводит экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Согласно результатам опроса (есть у РБК), 53% предприятий не смогли найти альтернативных поставщиков. Еще 50% сталкиваются с ростом себестоимости продукции. 41% — с ростом импортозамещающего спроса на продукцию.