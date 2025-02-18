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Ученые предупредили об остановке внутреннего ядра Земли к 2040 году

Nature: вращение ядра Земли замедляется и может остановиться к 2040 году
Внутреннее ядро Земли вращается медленнее и может полностью остановиться к 2040 году, считают ученые. Такое уже происходило: китайские ученые ранее допустили, что остановка и смена направления вращения происходят раз в 35 лет
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Вращение внутреннего ядра Земли замедляется и может полностью остановиться к 2040 году, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Авторы публикации — ученые университетов Юты, Южной Калифорнии, Корнелльского университета (США) и Китайской академии наук

Скорость вращения внутреннего ядра Земли меняется на протяжении многих лет с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, говорится в статье.

Сейчас внутреннее ядро планеты движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Ученые ожидают, что к 2040 году оно полностью остановится, но впоследствии возобновит вращение предположительно в том же направлении, что и сама Земля, говорится в статье.

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Внутреннее ядро Земли играет важную роль в формировании магнитного поля планеты. Оно твердое, состоит преимущественно из железа и никеля, а от остальной поверхности планеты отделено жидким внешним ядром, что позволяет вращаться не так, как вся Земля. Внешнее ядро, в свою очередь, отделено от земной коры мантией.

Точных данных о движении и остановке внутреннего ядра нет: так, в январе 2023 года в журнале Nature было опубликовано исследование ученых Пекинского университета, которые проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями, начиная с 1960-х.

Исследователи пришли к выводу, что в период с 2009 по 2020 год вращение внутреннего ядра остановилось и, возможно, изменило направление. В статье они указали, что результаты наблюдений совпадают с изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня.

Ученые также выдвинули гипотезу, что твердое ядро Земли может останавливаться и менять направление вращения примерно каждые 35 лет, а весь цикл составляет около 70 лет. Проведенный ими анализ сейсмических данных, предыдущая остановка и смена направления вращения ядра произошли в начале 1970-х.

Опрошенные РБК эксперты тогда заявили, что описанные китайскими учеными явления сейчас вряд ли способны привести к каким-либо значимым последствиям для людей на поверхности Земли.

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