В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения

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В связи с землетрясением в Республике Алтай ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в телеграм-канале.

Турчак рассказал, что эпицентр землетрясения был расположен в 1,3 км от села Бельтир, в Кош-Агачском районе. В связи с природным явлением в некоторых районах края закрыли школы и отменили массовые мероприятия, а в четырех селах возможны проблемы с водоснабжением, предупредил глава Алтая.

«Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме», — написал он.

Специалисты обследуют социально значимые объекты в регионе, в некоторых районах обнаружены предварительно незначительные повреждения. Он также подчеркнул, что информация о разрушениях, представленная в соцсетях, не соответствует действительности.

Турчак направил своего зама, министра здравоохранения республики Дмитрия Хубезова в Кош-Агачский район для координации работы.

Ранее региональное управление МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 6,4. Оно началось в 8:48 по местному времени (4:48 мск) в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района, сказано в сообщении. По сведениям МЧС, толчки ощущались на всей территории Республики Алтай.

Подземные толчки также ощущались на территории Казахстана, в Восточно-Казахстанской области, сообщило МЧС республики. Очаг землетрясения находился в России, подтвердили в ведомстве. Средняя расчетная интенсивность составила 3 балла. Данных о разрушениях и пострадавших в МЧС Казахстана не поступало.