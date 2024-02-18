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Палестино-израильский конфликт ,  
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Неизвестные попытались дистанционно захватить самолет у берегов Йемена

Kan узнала о кибератаке на самолет израильской El Al при полете у берегов Йемена
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Палестино-израильский конфликт
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Война с хуситами
Неизвестные попытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской El Al и изменить его маршрут, сообщила Kan. Он выполнял рейс из Пхукета, ему удалось приземлиться в Тель-Авиве. На борту находились 250 человек
Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Неизвестные попытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской авиакомпании El Al и изменить его маршрут во время пролета над районом, где действуют йеменские хуситы. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По данным Kan, на борту находились 250 человек. Самолет El Al выполнял рейс из Пхукета в Тель-Авив. Экипаж получил по радиосвязи инструкции, которые отличались от полетного плана, понял, что его вводят в заблуждение, и переключился на альтернативные средства связи, сообщает радиостанция. Самолету удалось благополучно приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Информацию подтвердила и авиакомпания. «Местное управление гражданской авиации Сомали недавно выпустило обновленную информацию для всех мировых авиакомпаний относительно ожидаемых сбоев в связи в этом районе. Пилоты El Al были проинформированы по этому вопросу и получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации», — сообщил перевозчик. В то же время в El Al заявили, что эти сбои произошли не только с самолетами El Al и не являются «инцидентом безопасности».

The Jerusalem Post пишет, что это второй подобный инцидент за последнюю неделю.

Вместе с тем источники Kan допустили, что ответственность за инцидент также может нести непризнанная республика Сомалиленд, которая в начале года подписала соглашение с Эфиопией о доступе к портам.

Маршруты самолетов над Аденским заливом проходят примерно на равном удалении от берегов Йемена и Сомали.

Республика Сомалиленд расположена на востоке Африки, она объявила о своей независимости в 1991 году. Международное сообщество считает ее частью Сомали. Столицей непризнанной республики является город Харгейса. По состоянию на 2018 год в Сомалиленде проживали более 4 млн человек.

Она имеет политические отношения с Великобританией, Эфиопией, Бельгией, Ганой, ЮАР, Швецией и Джибути. В начале 2024 года Сомалиленд заключила соглашение с Эфиопией о предоставлении доступа к ее портам в обмен на признание независимости республики.

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Юлия Овчинникова
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