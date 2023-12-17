Три авиакомпании возобновят прерванные осенью полеты в Израиль

Lufthansa и ее дочерние компании возобновят прерванные осенью полеты в Израиль

Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS прекратили полеты в Израиль в октябре и возобновят их в январе, спустя три месяца. Из России в Тель-Авив летают лайнеры Red Wings, «Азимут» и El Al Israel Airlines

Фото: Achille Abboud / IMAGO / Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее дочерние перевозчики — австрийская Austrian Airlines и швейцарская SWISS — возобновят полеты в Израиль в январе, говорится на сайте Austrian Airlines.

Рейсы в Тель-Авив и обратно запланированы с 8 января. Первое время Lufthansa будет выполнять семь рейсов в неделю, Austrian Airlines — восемь, SWISS — пять.

«Таким образом, на первом этапе авиакомпании Lufthansa Group будут предлагать в общей сложности 20 рейсов в неделю в Тель-Авив и обратно. Это соответствует примерно 30% расписания регулярных рейсов. Будут использоваться самолеты семейства Airbus A320», — сказано в сообщении.

Рейсы будут выполняться через удобные для пересадок аэропорты Вены, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и Цюриха, отметил перевозчик. Расписание будет опубликовано 18 декабря, пассажиры смогут начать бронирование билетов.

В сообщении отмечается, что для Lufthansa безопасность является главным приоритетом, поэтому она будет следить за ситуацией в Израиле и предупреждает о возможных корректировках в расписании в связи с изменением условий.

Lufthansa и ее авиакомпании приостановили выполнение регулярных рейсов в Тель-Авив и обратно 9 октября из-за ситуации с безопасностью в стране на фоне начавшейся войны с ХАМАС. Также они отказались от полетов в Ливан. Действующая там группировка «Хезболла» ведет обстрелы израильских позиций, армия еврейского государства отвечает на них. Полеты в Ливан возобновили 15 декабря.

Как отмечает Reuters, американские авиакомпании American Airlines и Delta Airlines не будут летать в Израиль до 29 марта, British Airways — до 10 января, еще одна американская компания, United Airlines, приостановила полеты до тех пор, пока не появятся условия для их возобновления.

Из российских авиакомпаний выполняют рейсы в Израиль Red Wings и «Азимут», также из и в Россию летает El Al Israel Airlines.