МЧС: 50 рыбаков остаются на отколовшейся льдине на Сахалине, 21 спасен

На Сахалине 70 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

На отколовшейся льдине на юге Сахалина остаются примерно 50 человек, за ними планируют направить вертолет. Спасти удалось уже 21 человека

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Около 70 рыбаков унесло на отколовшейся льдине близ села Стародубское на Сахалине, 21 человек уже удалось доставить на берег, сообщило управление МЧС по региону.

Спасением занимались десять человек с лодкой, снегоходом, аэролодкой и моторной лодкой.

В 13:00 по местному времени (05:00 мск) планируется вылет самолета Ми-8.

Село Стародубское находится на юге острова Сахалин на берегу Охотского моря, приблизительно в 50 км к северу от Южно-Сахалинска.

В январе 2020 года от берега оторвалась льдина с более чем 230 рыбаками, это произошло неподалеку от мыса Свободный на Сахалине. Большинство из них добраться до суши самостоятельно не могли из-за трещин между глыбами, хотя у некоторых рыбаков получилось вернуться на берег, перепрыгивая через трещины. Их спасли.