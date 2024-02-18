 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Сахалине 70 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

МЧС: 50 рыбаков остаются на отколовшейся льдине на Сахалине, 21 спасен
На отколовшейся льдине на юге Сахалина остаются примерно 50 человек, за ними планируют направить вертолет. Спасти удалось уже 21 человека
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Около 70 рыбаков унесло на отколовшейся льдине близ села Стародубское на Сахалине, 21 человек уже удалось доставить на берег, сообщило управление МЧС по региону.

Спасением занимались десять человек с лодкой, снегоходом, аэролодкой и моторной лодкой.

В 13:00 по местному времени (05:00 мск) планируется вылет самолета Ми-8.

Село Стародубское находится на юге острова Сахалин на берегу Охотского моря, приблизительно в 50 км к северу от Южно-Сахалинска.

Как на Сахалине справляются с последствиями снежного шторма. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В январе 2020 года от берега оторвалась льдина с более чем 230 рыбаками, это произошло  неподалеку от мыса Свободный на Сахалине. Большинство из них добраться до суши самостоятельно не могли из-за трещин между глыбами, хотя у некоторых рыбаков получилось вернуться на берег, перепрыгивая через трещины. Их спасли.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сахалин рыбаки Охотское море
Материалы по теме
Танкер «Остров Сахалин» вывели из дрейфующих льдов в Охотском море
Общество
Двух велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке
Общество
В МЧС сообщили о 50 рыбаках на оторвавшихся в Финском заливе льдинах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
В городе Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 06:22
Президент Колумбии предложил помочь Украине поиском мира Политика, 06:13
Большинство французов выступили за продолжение помощи Украине Политика, 05:44
В Греции раскритиковали показ мод на фоне скульптур Парфенона Общество, 05:19
На Сахалине 70 рыбаков унесло на отколовшейся льдине Общество, 05:08
Депутат Рады заявила о страхе из-за вступления США в новую войну Политика, 04:48
В партии Нетаньяху сообщили о его отставке после выборов Политика, 04:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Премьер Албании попросил республиканцев и демократов США не ссориться Политика, 04:16
Глава МИД Китая рассказал о новой модели отношений с Россией Политика, 03:53
Минюст Украины предложил выдать заключенным оружие или лопаты Политика, 03:40
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году Политика, 03:26
На Сахалине 14 рыбаков застряли на оторванной льдине Общество, 03:02
Байден не исключил дальнейшее отступление ВСУ Политика, 02:49
В Полтавской области и Харькове прозвучали взрывы Политика, 02:27