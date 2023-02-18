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Суд арестовал мужчину, ранившего главу угрозыска при захвате магазина

В Москве арестовали мужчину, ранившего главу угрозыска при захвате заложников в магазине
Мужчину арестовали до 17 апреля, ему грозит пожизненное лишение свободы. Вину он не признал. При захвате заложников он ранил главу уголовного розыска МВД Москвы

Суд арестовал мужчину, ранившего главу угрозыска при захвате магазина
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Пресненский районный суд Москвы арестовал мужчин, которые 17 февраля напали на цветочный магазин в центре города и захватили там заложников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

До 17 апреля отправлен под стражу Андрей Сафронов, обвиняемый по статьям о захвате заложника (п. «а, г, ж, з» ч. 2 ст. 206 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — пожизненное.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Он выступил против заключения себя под стражу, отметили в московской прокуратуре.

Также был арестован сообщник Сафронова — Алексей Горюнков, его обвиняют только в захвате заложников.

Нападение на цветочный магазин на Таганской улице в Москве произошло вечером 17 февраля. Двое мужчин ворвались в лавку и взяли в заложники женщину-продавца. Один из них был вооружен травматическим пистолетом, говорили в прокуратуре. Позднее нападавших задержала полиция.

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При нападении на магазин был ранен начальник московского управления уголовного розыска МВД генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, передают телеграм-канал SHOT и телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации телеграм-канала, он получил огнестрельное ранение в руку.

Кузьмина ранили из травматического пистолета Grand Power Т-10, который принадлежал 41-летнему Сафронову, пишет SHOT. У мужчины была лицензия на оружие, хотя в 2020 году его осудили по статье «Угроза убийством» (ст. 119 УК), утверждает канал. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Кузьмин стал начальником московского управления уголовного розыска в феврале 2018 года. До назначения на эту должность он работал заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
цветы уголовный розыск захват заложников арест Москва
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Полиция задержала двоих напавших на цветочный магазин в Москве мужчин
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Мужчина взял заложников в цветочном магазине в Москве
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