Суд арестовал мужчину, ранившего главу угрозыска при захвате магазина

В Москве арестовали мужчину, ранившего главу угрозыска при захвате заложников в магазине

Мужчину арестовали до 17 апреля, ему грозит пожизненное лишение свободы. Вину он не признал. При захвате заложников он ранил главу уголовного розыска МВД Москвы

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Пресненский районный суд Москвы арестовал мужчин, которые 17 февраля напали на цветочный магазин в центре города и захватили там заложников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

До 17 апреля отправлен под стражу Андрей Сафронов, обвиняемый по статьям о захвате заложника (п. «а, г, ж, з» ч. 2 ст. 206 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — пожизненное.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Он выступил против заключения себя под стражу, отметили в московской прокуратуре.

Также был арестован сообщник Сафронова — Алексей Горюнков, его обвиняют только в захвате заложников.

Нападение на цветочный магазин на Таганской улице в Москве произошло вечером 17 февраля. Двое мужчин ворвались в лавку и взяли в заложники женщину-продавца. Один из них был вооружен травматическим пистолетом, говорили в прокуратуре. Позднее нападавших задержала полиция.

При нападении на магазин был ранен начальник московского управления уголовного розыска МВД генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, передают телеграм-канал SHOT и телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации телеграм-канала, он получил огнестрельное ранение в руку.

Кузьмина ранили из травматического пистолета Grand Power Т-10, который принадлежал 41-летнему Сафронову, пишет SHOT. У мужчины была лицензия на оружие, хотя в 2020 году его осудили по статье «Угроза убийством» (ст. 119 УК), утверждает канал. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Кузьмин стал начальником московского управления уголовного розыска в феврале 2018 года. До назначения на эту должность он работал заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.