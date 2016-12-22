В МВД назначили нового начальника Московского уголовного розыска

В прошлом году врио начальника уголовного розыска по Москве был назначен Александр Быбенко. Теперь управление возглавит генерал-майор Сергей Кузьмин

Сергей Кузьмин (Фото: МВД России)

Начальником управления уголовного розыска московского главка МВД стал генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, говорится в сообщении на сайте московской полиции.

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка стал генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Главой четвертого управления МВД стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

Новое руководство сотрудникам ведомства представил начальник главка Олег Баранов. «Начальник столичного главка, представляя новых руководителей, подчеркнул профессионализм, принципиальность и работоспособность, проявленные ими во время службы в органах внутренних дел», — говорится в сообщении.

В апреле прошлого года врио Московского уголовного розыска (МУР) стал генерал-майор полиции Александр Быненко. До него управление временно возглавлял Александр Половинка.

Кузьмин до своего назначения на должность главы столичного угрозыска был замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. О том, что он может занять должность начальника МУРа, в сентябре прошлого года со ссылкой на источник в министерстве писал «Московский комсомолец». «У Кузьмина — сыщицкое прошлое. В свое время он проявил себя в отделе Московского уголовного розыска по расследованию преступлений, связанных с применением взрывчатки», — говорилось в заметке.

Со второй половины 2016 года, писала тогда газета «Коммерсантъ», в МУРе шла структурная перестройка, связанная в том числе с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, чьи функции перешли к МВД. До того времени антинаркотической работой в МВД занимался уголовный розыск, указывало издание.