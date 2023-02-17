Полиция задержала двоих напавших на цветочный магазин в Москве мужчин

Фото: moscowproc / Telegram

В Москве задержали двоих мужчин, которые взяли в заложники продавца цветочного магазина, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны», — говорится в сообщении.

Нападение на цветочный магазин на Таганской улице в Москве произошло вечером 17 февраля. Сначала источники ТАСС и «РИА Новости» писали, что нападавший был один, позже выяснилось, что их было двое.

Телеграм-канал «112» писал, что в заложниках находились как минимум два человека. Однако в пресс-службе столичной полиции сообщили, что в магазине была только женщина-продавец, она не пострадала.