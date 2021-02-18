Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую

В ведомстве заявили, что в экипировке «Ратник» на счету каждый грамм веса, а алюминиевые фляги еще и «громыхают» при движении.

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

Российские военнослужащие станут использовать пластиковую посуду, фляжки и кружки вместо алюминиевых. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете «Независимое военное обозрение».

«С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», — расказал он.

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По его словам, фляжку можно будет вставлять в специальную алюминиевую основу, чтобы разогревать еду. Нихельман добавил, что новая посуда будет очень компактной, «фактически трансформер, как матрешка». Она также будет иметь специальные надежные крепления к экипировке военнослужащих.

Когда планируется заменить посуду на пластиковую и сколько это будет стоить Нихельман не уточнил.