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Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую

В ведомстве заявили, что в экипировке «Ратник» на счету каждый грамм веса, а алюминиевые фляги еще и «громыхают» при движении.
Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

Российские военнослужащие станут использовать пластиковую посуду, фляжки и кружки вместо алюминиевых. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете «Независимое военное обозрение».

«С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», — расказал он.

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Фото: Scott Olson / Getty Images

По его словам, фляжку можно будет вставлять в специальную алюминиевую основу, чтобы разогревать еду. Нихельман добавил, что новая посуда будет очень компактной, «фактически трансформер, как матрешка». Она также будет иметь специальные надежные крепления к экипировке военнослужащих.

Когда планируется заменить посуду на пластиковую и сколько это будет стоить Нихельман не уточнил.

В конце декабря 2020 года в России завершился осенний призыв на военную службу. В Минобороны сообщили, что в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек. В прошлый осенний призыв проходить военную службу отправились 132 тыс. человек.

В ведомстве напомнили, в прошлом году призыв граждан на военную службу проходил в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи.

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