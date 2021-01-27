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Женщинам в армии США разрешат носить хвосты и сережки

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В армии США женщинам разрешат носить хвосты, короткие прически, сережки и красить губы, сообщается на новостном портале армии США.

Изменения будут внесены в памятку к положению об униформе и знаках отличия 24 февраля. Обновление документа происходит после дискуссии о правилах в армии, сообщает The Hill.

«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности», — заявил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Гэри Брито.

Генерал-лейтенант указал, что армейская политика направлена на поддержку равенства в армии США.

Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

По нынешним правилам женщинам-военным необходимо собирать волосы в пучок. Однако военнослужащие жаловались, что из-за этого у них начинали выпадать волосы,

Из-за натяжения волос у них, особенно у чернокожих, выпадали волосы и возникали другие проблемы, заявил сержант-майор отдела армейской униформы Брайан Сандерс.

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По словам Сандерса, армия впервые пойдет на «новаторский» шаг — женщинам теперь позволят носить золотые, серебряные и бриллиантовые сережки. Кроме того, им можно будет делать маникюр, но только нейтральными цветами. «Наши женщины — это матери, супруги и сестры, и они хотят продолжать чувствовать себя самими собой», — заявил сержант-майор Сандерс.

В июле 2020 года министр обороны США Марк Эспер выпустил директиву о расовой дискриминации в армии, где назвал существующую политику минимального количества волос «расистской». До этого темнокожие женщины жаловались, что им не разрешено заплетать афрокосички.

Ранее, 21 января, один из видов вооруженных сил — ВВС США — выступил с заявлением об ослаблении требований к волосам. Теперь там разрешат заплетать волосы в две косы или носить хвост, изменения также вступят в силу в феврале 2021 года.

25 января новый президент США Джо Байден отменил запрет бывшего президента Дональда Трампа на службу в армии трансгендеров, которых в армию допустил другой президент-демократ — Барак Обама.

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