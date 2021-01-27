Женщинам в армии США разрешат носить хвосты и сережки

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В армии США женщинам разрешат носить хвосты, короткие прически, сережки и красить губы, сообщается на новостном портале армии США.

Изменения будут внесены в памятку к положению об униформе и знаках отличия 24 февраля. Обновление документа происходит после дискуссии о правилах в армии, сообщает The Hill.

«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности», — заявил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Гэри Брито.

Генерал-лейтенант указал, что армейская политика направлена на поддержку равенства в армии США.