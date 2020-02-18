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Mastercard заявила о работе над системой оплаты в транспорте по походке

Компания утверждает, что походка, сердцебиение и рисунок вен являются уникальными показателями для каждого человека и могут быть использованы в идентификации пассажиров системами контроля на транспорте
Mastercard MA $339,51 0% Купить
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Компания Mastercard разрабатывает систему платежей, которая будет распознавать человека по ряду биометрических данных, таких как походка, мимика и сердцебиение. Об этом сообщил президент по кибернетическим и интеллектуальным решениям компании Аджей Бхалла в интервью изданию MаrketWatch.

«То, как вы держите телефон, у какого уха, каким образом ваши пальцы касаются кнопок — все это уникально. Мы исследовали сердцебиение, рисунок вен и походку для того, чтобы идентифицировать людей», — сказал Бхалла. По его словам, Mastercard работает с транспортными компаниями над технологией распознавания пассажиров.

Наиболее необычной технологией является распознавание по походке человека, утверждает MarketWatch. Для идентификации пассажиров будут использоваться камеры, которые распознают человека на подходе к турникетам. Предполагается, что система соотнесет конкретного человека с его аккаунтом, привязанным к банковской карте, и пропустит его.

Еще одна технология, разработкой которой занимается Mastercard, — это распознавание человека по уникальному рисунку сосудов, которые находятся близко к поверхности кожи.

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По словам Аджея Бхаллы, ритм сердцебиения каждого человека также уникален. «Человек может носить напульсник на запястье, который будет измерять пульс и проводить идентификацию», — пояснил топ-менеджер.

В январе стало известно о том, что компания Amazon разрабатывает терминалы, которые будут получать информацию о клиенте банка через сканирование ладони. Компания намерена сделать своим конкурентным преимуществом скорость оплаты, так как в этом случае пользователю не надо будет доставать телефон или карту.

В России в конце 2018 года по инициативе Центробанка и Минсвязи была запущена Единая биометрическая система. Ее оператором стал «Ростелеком». Гражданам предлагали использовать два параметра — изображение лица и голос — для того, чтобы получать банковские услуги удаленно. До конца 2019 года все банки с универсальной лицензией должны были обеспечить условия для сдачи биометрических показателей. Однако со сбором данных возникли проблемы. Банки отказывались собирать данные людей, которые не являются их клиентами, а сами пользователи банковских услуг не спешили пользоваться новыми технологиями. Как писал «Коммерсантъ», базы биометрических данных пока не слишком надежны, так как в прошлом из них были утечки.

Автор: Мария Лисицына
Теги: биометрические данные, Mastercard
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