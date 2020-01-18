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Технологии и медиа ,  
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WSJ узнала о разработке Amazon способа оплаты по ладони

В компании рассчитывают при помощи биометрических данных обойти конкурентов, внедряющих бесконтактные способы оплаты
Фото: Jenny Kane / AP

Компания Amazon занимается созданием терминалов оплаты, которые будут получать информацию о владельце банковской карты путем сканирования ладони, сообщает Wall Street Journal. Таким образом, компания рассчитывает обойти конкурентов, которые создают электронные кошельки, привязанные к смартфонам.

По замыслу создателей, подобные терминалы можно устанавливать в заведениях с большим потоком клиентов: кофейнях или заведениях фастфуда. Предполагается, что новинка позволит ускорить процесс оплаты, так как клиенту не придется доставать кошелек или телефон.

WSJ указывает, что в случае успеха Amazon получит еще больший доступ к информации о покупателях.

По информации газеты, хотя проект находится на ранней стадии, компания уже провела переговоры с Visa о тестировании новых технологий, а также с JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial, которые заинтересовались идеей. Помимо этого Amazon запатентовала «бесконтактную биометрическую систему идентификации».

Также Amazon предстоит еще доказать регуляторам, что система безопасна для потребителей и будет исключать риск ошибки.

Помимо этого неясно, пишет газета, каким образом отпечаток ладони будет привязываться к карте. Возможно, что в первый раз человеку надо будет все же вставить карту в терминал, затем приложить ладонь, чтобы система запомнила владельца карты. Полученная информация будет храниться в облаке Amazon. Однако скептики указывают на возможный изъян: грабитель в теории сможет привязать украденную карту к собственным отпечаткам. В Amazon обещают в этом случае создавать черные списки мошенников.

Также недостаточно решен вопрос с тем, как поступать тем людям, у которых несколько открытых карт. Неясно, как при помощи ладони объяснить терминалу, что человек желает снять деньги с конкретного счета, указывают компании — производители карт.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Amazon
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