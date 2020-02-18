Газета Компартии Китая удалила сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане

Главный врач одного из временных госпиталей в китайском Ухане скончался после заражения новым коронавирусом. Об этом в Twitter сообщила газета ЦК КПК «Жэньминь Жибао», однако позже издание удалило свой пост. Позже информацию со ссылкой на местного чиновника опровергла Daily Mail.

«Лю Чжимин, директор госпиталя «Учан», умер 17 февраля из-за инфекции COVID19. Он стал первым главой медучреждения, скончавшимся от коронавируса», — цитирует «Жэньминь Жибао» The Telegraph.

Глава уханьской больницы, находившийся в тяжелом состоянии, все еще находится на лечении, сообщает со ссылкой на главу комиссии по здравоохранению провинции Хубэй Daily Mail.

Противоречивые сообщения в начале февраля появились и о смерти врача из Уханя Ли Вэньляна, предупреждавшего коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразившегося им. Сначала The Global Times, подразделение «Жэньминь Жибао», сообщила о гибели врача, но затем в госпитале уточнили, что его реанимировали после остановки сердца. Однако на следующий день медучреждение объявило о смерти врача, пишет Daily Mail. По данным издания, данный случай вызвал в Китае широкий общественный резонанс: госпиталь обвинили в сокрытии правды.