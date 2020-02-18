Число жертв коронавируса в Хубэе приблизилось к 1,8 тыс. человек

За минувшие сутки в провинции Хубэй из-за вируса погибли 93 человека. В общей сложности число выявленных случаев заражения достигло почти 60 тыс. человек

Жертвами коронавируса нового типа 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй к настоящему моменту стали 1789 человек. Об этом сообщает региональная комиссия по вопросам здравоохранения.

По ее данным, за 17 февраля было выявлено 1807 новых случаев заражения коронарной пневмонией, большинство из которых в городе Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса.

За минувшие сутки в провинции от коронавируса погибли 93 человека. При этом 1223 человека были выписаны из медицинских учреждений.

В общей сложности в Хубэе зарегистрировано 59 989 случаев заражения, а число вылечившихся достигло отметки в 7862 пациента. Сейчас под наблюдением специалистов находятся 41 957 человек, 9117 из которых в критическом состоянии.

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