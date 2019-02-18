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В Кремле оценили вклад арестованного Майкла Калви в экономику России
В Кремле назвали арестованного главу Baring Vostok Майкла Калви последовательным инвестором в российскую экономику. Но действия силовиков и решение суда об аресте Дмитрий Песков комментировать не стал
Дмитрий Песков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают главу Baring Vostok Калви, который был арестован в минувшие выходные, как «очень последовательного и крупного инвестора в экономику», который всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности России, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Владимир Путин неоднократно общался с бизнесменом во время встреч с инвесторами и экономических форумов.

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На вопрос, обсуждал ли президент с кем-то арест Калви, Песков ответил, что «эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства». «Это вопрос, который касается следственных органов и фискальных властей», — сказал он.

Он отметил, что сам Путин был проинформирован о задержании Калви уже после того, как пошли сообщения в СМИ.

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Пресс-секретарь президента отказался комментировать решение суда, указав, что этот вопрос не входит в прерогативу администрации президента. «Мы знаем с вами, что к Майклу Калви появились вопросы у правоохранительных органов. Мы знаем, что суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, так как суда не было. Мы очень внимательно следим за развитием этой обстановки. Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на климате. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя», — подчеркнул Песков.

При этом он подчеркнул, что нынешнее состояние дел в отношениях между Россией и США «никоим образом не влияет на предпринимательскую деятельность». «Россия была и остается сторонницей создания комфортных условий для инвесторов», — сказал Песков.

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Калви и трое других сотрудников Baring Vostok были задержаны в минувшую пятницу. В соответствии с решением Басманного суда они были арестованы.

Обвинение в адрес топ-менеджеров касается сделки между банком «Восточный» и компанией ПКБ. По версии следствия, последняя уступила банку пакет акций International Financial Technology Group S.C.A., завысив их цену на несколько порядков. Следствие заявило, что и ПКБ, и «Восточный» контролирует Калви.

Сам инвестор свою вину не признал. По его словам, акции были проданы по рыночной цене. Помимо этого, в Baring Vostok указывают, что Калви не был бенефициаром «Восточного» и ПКБ.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok
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