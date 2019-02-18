В Кремле оценили вклад арестованного Майкла Калви в экономику России

В Кремле назвали арестованного главу Baring Vostok Майкла Калви последовательным инвестором в российскую экономику. Но действия силовиков и решение суда об аресте Дмитрий Песков комментировать не стал

Дмитрий Песков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают главу Baring Vostok Калви, который был арестован в минувшие выходные, как «очень последовательного и крупного инвестора в экономику», который всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности России, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Владимир Путин неоднократно общался с бизнесменом во время встреч с инвесторами и экономических форумов.

На вопрос, обсуждал ли президент с кем-то арест Калви, Песков ответил, что «эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства». «Это вопрос, который касается следственных органов и фискальных властей», — сказал он.

Он отметил, что сам Путин был проинформирован о задержании Калви уже после того, как пошли сообщения в СМИ.