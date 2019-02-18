Синоптики предупредили москвичей о 10-градусных морозах

Такая температура установится в столице ночью на следующей неделе. Заморозкам предшествовала непродолжительная оттепель — температура в Москве три дня подряд обновляла рекорды текущей зимы по теплоте

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Метеорологи предупредили жителей столицы о заморозках. По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, они прогнозируются в Москве уже в ночь на понедельник, 18 февраля. Об этом эксперт сообщил «РИА Новости».

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, к 1:00 (мск), метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в 4 градуса ниже ноля. «Температура воздуха в Москве после полуночи уходит на заморозки», — указал в беседе с агентством Тишковец. В ночь на вторник, 19 февраля, она, по его данным, опустится уже до минус 10.

Заморозкам в столице предшествовала непродолжительная оттепель: температура воздуха в Москве три дня подряд обновляла рекорды текущей зимы. 17 февраля столбики термометров поднялись до отметки 5,8 градуса тепла. Этот день в столичном метеобюро назвали «самым теплым днем с начала нынешней зимы». До этого, 16 февраля, синоптики зафиксировали в Москве плюс 3,5 градуса. 15 февраля температура в столице оценивалась в 3 градуса тепла.

О том, что начало следующей недели будет в столице прохладным, ранее в беседе с РБК предупреждал специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «В понедельник — облачно с прояснениями, местами небольшой снег, минус 4 — минус 6 ночью и минус 3 — минус 5 днем», — отмечал он. В ночь на вторник, 19 февраля, температура, по его данным, может опуститься в Москве до минус 11 градусов. Однако днем 19 февраля, как уточнял эксперт, — опять потеплеет, «до 0 — минус 2 градусов».