Температура в Москве обновила рекорд текущей зимы третий день подряд

Температура в Москве обновила рекорд текущей зимы третий день подряд

Воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 прогрелся до плюс 5,2 градуса, сообщили РБК в метеобюро Москвы. «Сегодня самый теплый день с начала нынешней зимы», — подчеркнули в метеобюро.

При этом в 1957 году температура составляла 5,8 градуса тепла — рекорд для метеонаблюдений за 17 февраля.

15 февраля синоптики зафиксировали в Москве плюс 3 градуса, а 16 февраля — плюс 3,5 градуса.

Начало следующей недели будет уже прохладным, предупредил специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в понедельник, 18 февраля, ожидается небольшой снег, температура воздуха составит минус 4–6 градусов ночью и минус 3–5 градусов днем. В ночь на вторник, 19 февраля, в Москве будет минус 9–11 градусов. Днем потеплеет до 0 — минус 2 градусов.