Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
Нападение произошло на улице Левонтин в Тель-Авиве. Один пострадавший — мужчина в возрасте около 20 лет, у него серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали.
Инцидент с ножевым ранением в Тель-Авиве расследуется как предполагаемый террористический акт, пишет Ynet со ссылкой на полицию. Нападавший пытался нанести удары ножом прохожим на улице Левонтин, после чего его застрелил прохожий.
Изначально The Times of Israel сообщила, что полиция расследует «инцидент со стрельбой» в Тель-Авиве, но затем в MDA уточнили, что мужчина, раненый в результате предполагаемого теракта, получил ножевое ранение, а не огнестрельное. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, рассказали медики.
В октябре вооруженный мужчина открыл стрельбу на автовокзале в Беэр-Шева. По данным Ynet, он приехал с оружием на автобусе, зашел в располагающийся в здании вокзала «Макдоналдс» и открыл огонь. По данным службы скорой помощи, в результате погибла девушка, еще десять человек были ранены. Полиция также сообщила о гибели сержанта Ширы Суслик. По данным The Times of Israel, в результате стрельбы был убит и гражданин Эритреи, «которого ошибочно приняли за нападавшего». Стрелявшим был 29-летний житель бедуинской деревни Ахмад аль-Укби.
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