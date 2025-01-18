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Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве

Один человек получил серьезные ранения. Инцидент расследуется как теракт, сообщили в полиции. Нападавший был застрелен прохожим
Фото: Boaz Aharonovitch / Reuters
Фото: Boaz Aharonovitch / Reuters

Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Нападение произошло на улице Левонтин в Тель-Авиве. Один пострадавший — мужчина в возрасте около 20 лет, у него серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали.

Инцидент с ножевым ранением в Тель-Авиве расследуется как предполагаемый террористический акт, пишет Ynet со ссылкой на полицию. Нападавший пытался нанести удары ножом прохожим на улице Левонтин, после чего его застрелил прохожий.

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Фото:Google Maps

Изначально The Times of Israel сообщила, что полиция расследует «инцидент со стрельбой» в Тель-Авиве, но затем в MDA уточнили, что мужчина, раненый в результате предполагаемого теракта, получил ножевое ранение, а не огнестрельное. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, рассказали медики.

В октябре вооруженный мужчина открыл стрельбу на автовокзале в Беэр-Шева. По данным Ynet, он приехал с оружием на автобусе, зашел в располагающийся в здании вокзала «Макдоналдс» и открыл огонь. По данным службы скорой помощи, в результате погибла девушка, еще десять человек были ранены. Полиция также сообщила о гибели сержанта Ширы Суслик. По данным The Times of Israel, в результате стрельбы был убит и гражданин Эритреи, «которого ошибочно приняли за нападавшего». Стрелявшим был 29-летний житель бедуинской деревни Ахмад аль-Укби.

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Елена Чернышова
Тель-Авив нападения с ножом теракт
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