В школе на востоке Словакии ученик убил ножом двух человек

Фото: Google Maps

Два человека погибли в результате нападения ученика с ножом на гимназию 16 января в городе Спишска-Стара-Вес (район Кежмарок, Словакия), сообщает портал Teraz со ссылкой на спасательную службу. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Точное число пострадавших на данный момент неизвестно. Инцидент произошел в здании гимназии на улице Штурова. По предварительным данным, в учебное заведение проник ученик, вооруженный ножом. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Нападавший, причастный к атаке, находится в бегах.

В этот же день, 16 января, в городе Реутов Московской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на школу, планировавшееся подростком.

По данным источников, ученик состоял в одной из запрещенных в России групп в соцсети, посвященной теме «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена). В ходе обыска у него обнаружили три ножа и записи, которые указывали на подготовку нападения.