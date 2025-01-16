В школе на востоке Словакии ученик убил ножом двух человек
Два человека погибли в результате нападения ученика с ножом на гимназию 16 января в городе Спишска-Стара-Вес (район Кежмарок, Словакия), сообщает портал Teraz со ссылкой на спасательную службу. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.
Точное число пострадавших на данный момент неизвестно. Инцидент произошел в здании гимназии на улице Штурова. По предварительным данным, в учебное заведение проник ученик, вооруженный ножом. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.
Нападавший, причастный к атаке, находится в бегах.
В этот же день, 16 января, в городе Реутов Московской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на школу, планировавшееся подростком.
По данным источников, ученик состоял в одной из запрещенных в России групп в соцсети, посвященной теме «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена). В ходе обыска у него обнаружили три ножа и записи, которые указывали на подготовку нападения.
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