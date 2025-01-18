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Второй за сутки автомобиль вылетел в реку в Петербурге. Видео

Кадры второй за сутки аварии с упавшим в реку в Петербурге автомобилем
Mercedes упал в Обводный канал, после того как с ним столкнулся автомобиль Skoda. В результате машина перелетела через бордюр, снесла ограждение на набережной и свалилась в воду

Второй за сутки автомобиль вылетел в реку в Петербурге. Видео
Video

В Санкт-Петербурге автомобиль упал в Обводный канал, сообщает местная полиция.

Авария произошла днем 18 января у дома 72 по набережной Обводного канала. 37-летний водитель Skoda столкнулся с Mercedes. В результате вторая машина перелетела через бордюр, снесла ограждение на набережной и упала в канал.

«Сведения о погибших и пострадавших устанавливаются. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» пишет, что из воды достали двух девушек, одну госпитализировали, вторая была без признаков жизни.

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В ночь на субботу в Петербурге машина упала в реку Фонтанку. Водитель внедорожника ехал на большой скорости, его заметили сотрудники ГАИ и начали преследование. Тот не справился с управлением, в результате автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Сотрудники ГАИ и ППС помогли выбраться 22-летнему водителю и пассажирам — 23-летней девушке и 32-летнему мужчине, их госпитализировали.

В отношении водителя составили протоколы о нескольких административных правонарушениях, в том числе о нахождении за рулем в состоянии опьянения.

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