Второй за сутки автомобиль вылетел в реку в Петербурге. Видео
В Санкт-Петербурге автомобиль упал в Обводный канал, сообщает местная полиция.
Авария произошла днем 18 января у дома 72 по набережной Обводного канала. 37-летний водитель Skoda столкнулся с Mercedes. В результате вторая машина перелетела через бордюр, снесла ограждение на набережной и упала в канал.
«Сведения о погибших и пострадавших устанавливаются. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» пишет, что из воды достали двух девушек, одну госпитализировали, вторая была без признаков жизни.
В ночь на субботу в Петербурге машина упала в реку Фонтанку. Водитель внедорожника ехал на большой скорости, его заметили сотрудники ГАИ и начали преследование. Тот не справился с управлением, в результате автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Сотрудники ГАИ и ППС помогли выбраться 22-летнему водителю и пассажирам — 23-летней девушке и 32-летнему мужчине, их госпитализировали.
В отношении водителя составили протоколы о нескольких административных правонарушениях, в том числе о нахождении за рулем в состоянии опьянения.
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