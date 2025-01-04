В Москву-реку после ДТП упал автомобиль с людьми
Легковой автомобиль после ДТП пробил ограждение на Лужнецкой набережной в Москве и упал в реку, сообщили РБК в ГУ МВД по Москве. Информации о судьбе водителя или пассажиров в настоящее время выясняется, отметили в ведомстве.
По данным телеграм-канала Mash, пассажир и водитель оказались заблокированы в утонувшем автомобиле. Телеграм-канал Baza сообщает, что один из находившихся в машине людей смог выбраться через багажник.
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