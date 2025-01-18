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МВД показало кадры падения ехавшего на скорости внедорожника в Фонтанку

Автомобиль ехал на большой скорости, его заметили сотрудники ГАИ и начали преследование. Водитель внедорожника не справился с управлением, машина упала в Фонтанку, пробив ограждение. В авто находились три человека, погибших нет

МВД показало кадры падения ехавшего на скорости внедорожника в Фонтанку
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В Санкт-Петербурге ехавший на большой скорости автомобиль, который преследовали сотрудники ГАИ, упал в реку Фонтанку, сообщает МВД.

Инцидент произошел ночью 18 января около 4:00.

«Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, двигавшийся с явным превышением скорости, и потребовали остановиться. Законное требование водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться», — рассказали в МВД.

Полицейские начали преследование внедорожника, на набережной Фонтанки водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Сотрудники ГАИ и ППС помогли выбраться 22-летнему водителю и пассажирам — 23-летней девушке и 32-летнему мужчине. Их госпитализировали.

В отношении водителя составили протоколы о нескольких административных правонарушениях, в том числе управлении машиной в состоянии опьянения.

МЧС уточняет, что инцидент произошел у дома 133 на набережной Фонтанки. Автомобиль с помощью крана и спецсредств уже подняли из воды.

В Москву-реку после ДТП упал автомобиль с людьми
Общество

В Москве утром 18 января автомобиль тоже упал в реку. Это произошло на Нагатинской набережной. ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД рассказали, что в автомобиле кроме водителя находились четверо пассажиров. Никто не пострадал. Как пишет телеграм-канал Baza, водитель внедорожника не справился с управлением. По словам очевидцев, у всех находившихся в машине были признаки сильного алкогольного опьянения, указывает канал.

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