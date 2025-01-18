Прокуратура: в Москве пенсионер выбросил $100 тыс. с балкона по указке мошенника

Злоумышленники позвонили пенсионеру от лица руководителя госоргана и, узнав о $100 тыс., которые он хранит дома, убедили выбросить деньги с балкона

Фото: Прокуратура города Москвы

В Москве пенсионер выбросил с балкона $100 тыс., действуя по указке мошенников, сообщили в столичной прокуратуре.

Мошенники позвонили 92-летнему пенсионеру по видеосвязи, злоумышленник при помощи технологии подмены изображения выдавал себя за руководителя госоргана и его помощника и убедил принять участие в мнимой операции по поимке преступников.

В прокуратуре не уточнили, за кого выдавал себя мошенник. «Известия» накануне писали со ссылкой на источник, что жертвой аферистов стал 92-летний полковник разведки в отставке, которому мошенники звонили «от имени» мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным прокуратуры, мошенники угрожали пенсионеру обыском и узнали, что дома у него хранятся $100 тыс. Они убедили передать им средства для размещения в страховой ячейке.

«Чтобы получить возможность распоряжаться деньгами аферист уговорил пенсионера выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер. Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин — взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил», — рассказали в надзорном ведомстве.

После этого мошенники заявили пенсионеру, что деньги на банковских вкладах его супруги пытаются похитить и посоветовали снять средства.



Мужчина понял, что его обманывают, и обратился к правоохранителям. Силовики задержали с поличным 20-летнего курьера, когда тот получал от пенсионера вторую часть денег.

В прокуратуре посоветовали никогда не выполнять телефонные указания неизвестных, «кем бы они ни представлялись».

По оценке Сбербанка, в 2024-м мошенники похитили у россиян 250-300 млрд руб. В МВД заявляли, что одна из самых крупных сумм, переведенных злоумышленникам одним человеком, составила около 180 млн руб.