В Тегеране застрелили двух судей Верховного суда

Судьи занимались делами, связанными с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. Стрелок покончил с собой

Тегеран, Иран (Фото: dpa / Global Look Press)

В Верховном суде Ирана произошла стрельба, двое судей погибли, совершивший убийство человек покончил с собой, сообщает IRNA.

Убитые судьи — Мохаммад Мокисех и Али Разини — специализировались на преступлениях, которые направлены против национальной безопасности, связаны со шпионажем и терроризмом.

Согласно предварительным данным, у устроившего стрельбу не было каких-либо дел в Верховном суде и он не был посетителем учреждения. Личность преступника не установлена.

Аль-Разини, отмечает IRNA, в 1998 году пережил покушение. Тогда он был главным судьей Тегерана, в его автомобиль заложили бомбу.

Год назад в Иране произошел крупный теракт в городе Керман на памятной церемонии в честь погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Погибли около 100 человек, еще примерно 300 были ранены.

Сулеймани возглавлял силы «Кудс» (экспедиционное подразделение КСИР) и курировал сеть поддерживаемых Ираном прокси-группировок на Ближнем Востоке. Он погиб при ударе американского беспилотника 3 января 2020 года близ Багдада в Ираке. Через несколько дней после убийства Сулеймани Иран нанес ракетный удар по американской базе в Ираке, в результате чего были ранены десятки военнослужащих США.

Первый взрыв произошел в 700 м от могилы генерала, второй — в километре от нее. Их совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяло на себя террористическое и запрещенное в России «Исламское государство» (ИГ).