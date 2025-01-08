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Общество ,  
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В Германии двое мужчин погибли при стрельбе на предприятии

Во время стрельбы во вторник, 7 января, на предприятии в немецком городе Бад-Фридрихсхалле на юге страны погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба местной полиции в соцсети X. О каком предприятии идет речь, не уточняется.

Кроме этого, был ранен еще один мужчина. Подозреваемого в стрельбе задержали вечером того же дня, полиция продолжает расследование преступления. Что стало причиной стрельбы, ведомство не уточнило.

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Накануне в немецкой общине Римбах (Нижняя Бавария) в отделение банка Volksbank ворвался мужчина с ножом и захватил в заложники женщину. Позднее Bild со ссылкой на представителя местной полиции сообщил о задержании злоумышленника. Заложница и силовики при этом не пострадали.

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