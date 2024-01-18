Минприроды заявило о рисках невыполнения плана по закрытию старых свалок

Минприроды: планы по закрытию старых свалок могут быть сорваны в ряде регионов

Срок эксплуатации старых мусорных полигонов истекал в 2022 году, но был продлен на три года. Риск не успеть построить современные объекты размещения отходов сохраняется в ряде регионов, предупредили в Минприроды и Госдуме

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Ряд регионов может не успеть к 2026 году закрыть все устаревшие мусорные полигоны и построить современные объекты размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Такие опасения высказали замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин и депутаты Госдумы на совещании думского комитета по экологии в четверг, 18 января. РБК следил за трансляцией.

Речь идет о полигонах, введенных в эксплуатацию до 2019 года, то есть до начала «мусорной реформы», и не имеющих документации. По изначальному плану властей они должны были быть закрыты или модернизированы до 1 января 2023 года. Однако в конце 2022 года этот срок был продлен еще на три года — до 1 января 2026 года. Комитет Госдумы по экологии сообщал тогда, что в 21 регионе по-прежнему не было соответствующих объектов размещения и инфраструктуры. Его глава Дмитрий Кобылкин указывал, что на полигонах, не имеющих документации, размещается почти 6 млн тонн отходов — десятая часть всех коммунальных отходов в стране.

По словам Тетенькина, на сегодняшний день Минприроды заключило 79 соглашений с 26 регионами о возможности использования устаревших объектов размещения отходов. Перечень не является закрытым и, поскольку мера действует до 2026 года, еще может пополняться. «Мы видим, что ряд субъектов такую работу проводит и готовится подать еще заявки», — уточнил замминистра.

55 проблемных полигонов — почти 70% — находятся в девяти регионах. Это Омская область (17 объектов), Ямало-Ненецкий автономный округ (10 объектов), Тверская область (шесть объектов), Сахалинская область (пять объектов), Краснодарский край и Архангельская область (по четыре объекта), Крым, Башкирия, Иркутская область (по три объекта).

Часть старых полигонов уже закрыта. По данным, озвученным Кобылкиным, по итогам 2023 года продолжает принимать ТКО 71 временный объект в 22 регионах.

После закрытия старые полигоны должны быть рекультивированы (под этим понимается ряд мероприятий по восстановлению хозяйственной ценности земель).

«Точка невозврата»

«Дорожные карты» по созданию новых объектов размещения ТКО подписаны с 25 регионами из 26, сообщил Тетенькин. Не подписан такой документ в Ульяновской области, поскольку власти региона не планируют строительство нового полигона. «Объект выбывающий не эксплуатируется, потоки со старого перенаправлены. Но «дорожную карту» в любом случае надо подписать, поскольку необходимо рекультивировать», — заметил замминистра.

Всего, по данным замглавы Минприроды, необходимо построить 38 новых объектов размещения отходов и модернизировать один действующий. Это позволит заместить более 70 работающих сейчас устаревших полигонов. На данный момент, по словам Тетенькина, проектно-сметная документация разработана только на 18 объектов из 39.

«Мы понимаем, что период появления проектных материалов, начала строительства ограничен. В любом случае, базовый, нормативный срок таких объектов всем отраслевикам известен, он составляет 1–2 года. Поэтому есть точка невозврата, после прохождения которой реализация проекта [в срок] будет либо затруднена, либо невозможна», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что «если сейчас бездействовать», можно выйти за установленный крайний срок 1 января 2026 года, и призвал региональные власти принимать решения своевременно.

Семь регионов уже сейчас заявляют о рисках несвоевременного ввода новых объектов, подчеркнул Тетенькин. Всего речь идет о 14 объектах в Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Тверской областях, Краснодарском крае, Хакасии и ЯНАО.

Говоря об источниках финансирования строительства, замминистра отметил, что как правило это концессионное соглашение с регионами. По состоянию на конец 2023 года было заключено 19 концессий на реализацию объектов обработки ТКО, уточнил он.

По словам депутата Госдумы Александра Когана, есть основания предполагать, что в ряде регионов не внесены изменения в генпланы, а участки, на которых планируется строительство, не переведены из одной категории в другую. «Чтобы это пройти, нужен год. А проектировать можно, только если земельный участок соответствует категории и виду», — подчеркнул он.

По информации депутата, ряд регионов (Алтайский край, Иркутская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия) «уже в открытую говорят, что не успеют» к 2026 году.

Коган также обратил внимание на регионы, которые закрывают старый полигон и перенаправляют потоки отходов на другой объект. В этом случае власти должны четко ответить на вопрос, за счет каких ресурсов это делается, потребуется ли увеличение тарифов, предупредил он. Зачастую расстояние, на которое увозят мусор, увеличивается на 250 км и расходы регионального оператора растут, пояснил депутат. Кроме того, необходимо учитывать, способен ли объект, на который увеличивается таким образом нагрузка, справиться с возросшим количеством отходов, заметил он.

По информации «Российского экологического оператора», с 2019 по 2023 год были введены в эксплуатацию 249 объектов по обращению с отходами. Вместе они могут обрабатывать до 20 млн тонн ТКО и утилизировать — то есть перерабатывать — до 6 млн тонн.