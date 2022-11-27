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Власти решили продлить на три года срок работы устаревших свалок

Работу устаревших мусорных свалок в российских регионах продлят до 2026 года
Разрешение на работу старых полигонов истекает 1 января 2023 года. В 25% регионов до сих пор не создана современная инфраструктура по обработке отходов, что грозит «мусорным коллапсом», отмечает глава профильного комитета Госдумы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство решило продлить на три года, до 1 января 2026-го, срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующие поправки направлены в Госдуму, РБК ознакомился с текстом документа.

Речь идет о полигонах, введенных в эксплуатацию до 2019 года, то есть до начала «мусорной реформы», и не имеющих документации. На них было разрешено захоранивать отходы до 1 января 2023 года. Предполагалось, что до этого времени по всей стране будет построена необходимая инфраструктура, включая современные полигоны. Но почти в 25% регионов это до сих пор не сделано, отмечает комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды: «В 21 субъекте по-прежнему некуда вывозить отходы, нет соответствующих объектов размещения, нет инфраструктуры». Глава комитета Дмитрий Кобылкин в своем телеграм-канале отмечает, что на полигонах, не имеющих документации, размещается почти 6 млн т отходов. Это десятая часть всех коммунальных отходов в стране. По данным «Российского экологического оператора» (куратора «мусорной реформы»), в России ежегодно образуется 59,7 млн т ТКО.

Поправки по просьбе регионов

Летом 2022 года директор департамента Минприроды по обращению с твердыми коммунальными отходами Андрей Федотовский заявил, что ведомство выступает за продление отсрочки лишь на два года — до 1 января 2025 года. По его словам, с 2019 года в территориальные схемы по обращению с отходами было включено 76 таких полигонов.

Теперь регионы смогут не закрывать такие полигоны еще три года. «Правительство поддержало предложение регионов о продлении объектов ТКО, срок действия которых прекращается 1 января 2023 года, с учетом графика ввода новых объектов обработки, утилизации и размещения ТКО», — пояснила РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует сферу обращения с отходами) Марта Галичева. Региональные власти обращались с такими просьбами в Минприроды и ведомство их поддержало, уточняет его пресс-служба.

Галичева подчеркнула, что решение о продлении таких объектов носит разовый характер, то есть новых отсрочек не будет. Она также отметила, что регионы обязаны ввести новые объекты для размещения ТКО в эксплуатацию и выполнить поручение президента о 100-процентной сортировке отходов и сокращении захоронения в два раза к 2030 году. «Поэтому предлагается в подзаконных актах сформировать продление [сроков работы полигонов], исходя из планов по созданию новых объектов и конкретных дат закрытия текущих полигонов», — резюмировала она.

Угроза мусорного коллапса

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О том, что региональные власти встревожены ситуацией с полигонами, разрешение на работу которых истекает в 2023 году, сообщает и Кобылкин. Ему и депутатам комитета по экологии в последнее время звонят по этому вопросу губернаторы и региональные министры, опасающиеся «мусорного коллапса в новогодние праздники».

«Регионы отмечают, что инфраструктуры нет. И причины у всех разные: от отсутствия финансовых средств до недостаточной работы в этом направлении», — пишет Кобылкин. Наиболее сложная ситуация, по его данным, сложилась в Омской области, на Камчатке, Сахалине, в Алтайском крае, Новосибирской области, Краснодарском крае.

Комитет Госдумы по экологии на своем сайте отмечает, что продление срока работы таких полигонов на три года является нецелесообразным. Это «не принесет ожидаемых результатов и поставит под сомнение эффективность реализации «мусорной реформы», — указано в сообщении: «Считаем, что наиболее оптимальным решением станет перенос сроков на один год с четко прописанными целевыми показателями. Иначе мы рискуем вновь говорить об одном и том же после очередной отсрочки». РБК направил запрос в пресс-службу этого комитета.

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Анна Гальчева, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
мусорные полигоны реформа Минприроды
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