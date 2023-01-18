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Командир «Пятнашки» заявил об отсутствии запрета на бороды на передовой

Командир «Пятнашки» Авидзба подтвердил отсутствие запрета на бороды на передовой
Таких ограничений, как запрет на ношение бороды, на передовой нет, сказал Ахра Авидзба. Так он ответил на сообщения ряда военкоров о том, что военных пытаются принудить брить бороду и запретить пользоваться планшетами

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба в разговоре с РБК рассказал, что на передовой линии запрета на ношение бороды нет. Так он ответил на сообщения ряда военкоров о том, что фронтовиков пытаются принудить брить бороду и стричься по-уставному, а также запретить пользоваться личным автотранспортом и планшетами.

«На передовой таких ограничений у нас нет», — сказал РБК Авидзба.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее также заявил, что «никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось».

Ранее военкор Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что военнослужащих «начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать». Кроме того, он сообщил о попытках запретить личный транспорт, а также планшеты и смартфоны, что делает невозможным использование квадрокоптеров, карт и т.д. То, что такие указания даны войскам, подтверждал и журналист Андрей Медведев.

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Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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