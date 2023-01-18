Командир «Пятнашки» заявил об отсутствии запрета на бороды на передовой

Таких ограничений, как запрет на ношение бороды, на передовой нет, сказал Ахра Авидзба. Так он ответил на сообщения ряда военкоров о том, что военных пытаются принудить брить бороду и запретить пользоваться планшетами

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба в разговоре с РБК рассказал, что на передовой линии запрета на ношение бороды нет. Так он ответил на сообщения ряда военкоров о том, что фронтовиков пытаются принудить брить бороду и стричься по-уставному, а также запретить пользоваться личным автотранспортом и планшетами.

«На передовой таких ограничений у нас нет», — сказал РБК Авидзба.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее также заявил, что «никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось».

Ранее военкор Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что военнослужащих «начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать». Кроме того, он сообщил о попытках запретить личный транспорт, а также планшеты и смартфоны, что делает невозможным использование квадрокоптеров, карт и т.д. То, что такие указания даны войскам, подтверждал и журналист Андрей Медведев.