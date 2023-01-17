Пушилин опроверг запрет военным носить бороду и пользоваться планшетами

Пушилин: команды о запрете военным в ДНР носить бороду и пользоваться планшетами не было

Ранее о том, что военных в зоне спецоперации пытаются «принудить» к уставным порядкам, в том числе не носить бороду и не использовать планшеты, сообщали ряд военкоров. Пушилин опроверг информацию и назвал идею об этом абсурдной

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Команды о запрете военнослужащим в ДНР носить бороды, пользоваться личным автотранспортом и планшетами не было, сама идея об этом звучит абсурдно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Многие телеграм-каналы и военкоры обсуждали возможный запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, особенно на передовой, запрет на использование личного автотранспорта, запрет на планшеты <...>. Я связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — заявил Пушилин.

По его мнению, сама идея о подобных запретах является абсурдной и «ничего бы хорошее она не прибавила», вызвав лишь недопонимание «у наших ребят на передовой».

Ранее о том, что военных в зоне спецоперации пытаются «принудить» к уставным порядкам, сообщали ряд военкоров, в том числе Даниил Безсонов. «Не знаю, с чем это связано, но сейчас в войсках начались серьезные новые/старые веяния. Кроме попыток запретить «неуставной» автотранспорт фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать. Также есть проблемы с запретом технических средств, [таких] как планшеты и смартфоны, что исключает возможность использования квадрокоптеров, электронных карт и т.п. Я очень надеюсь, что это недоразумение, кто-то что-то недопонял и т.п. Иначе это выглядит как вредительство», — отмечал Безсонов.

Журналист Андрей Медведев также подтверждал, что подобные указания поступили в войска. По его мнению, из-за этого пострадали бы в первую очередь многочисленные волонтеры, которые зачастую ездят в зону спецоперации на личном транспорте.