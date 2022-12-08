Полковнику предъявили обвинение по делу о взятке стиральной машиной

Полковника Мертвищева, который занимался проверкой набора призывников, задержали сотрудники ФСБ. Он подозревается в получении взятки стиральной машиной

Фото: Ute Grabowsky / Global Look Press

Полковнику Ивану Мертвищеву из главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба предъявили обвинение в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, Мертвищев перед планируемой проверкой объединенного военного комиссариата Западного административного округа Москвы связался с военкомом, сообщил ему о якобы плохой ситуации с набором призывников в военкомате, пообещал придираться даже при наличии нормального состояния документации и предложил решить проблемы за счет покупки ему стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб., писала газета.

Военком сделал вид, что согласился на предложение, а сам обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве. Сотрудники спецслужбы взяли ход переговоров с Мертвищевым под контроль и задержали его при получении взятки. Тот признал свою вину и был отправлен под домашний арест.

Теперь Мертвищев настаивает, что получил стиральную машинку не в виде взятки, а в результате мошенничества, пишет газета. По данным ее источников, полковник и его защита рассчитывают, что дело переквалифицируют на мошенничество (ст. 159 УК), а поскольку Мертвищев привлекается впервые, то может быть приговорен просто к штрафу, а не к сроку и штрафу, которые предусмотрены ст. 290, по которой он сейчас обвиняется.

РБК направил запросы в ВСУ СК России по Москве и в 235-й гарнизонный военный суд Москвы.