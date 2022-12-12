Прокурор запросил 17 лет колонии экс-мэру Владивостока

Гуменюк был задержан в октябре 2021 года по делу о взятках на 38 млн руб. от руководства ритуального предприятия «Некрополь» и иных структур. Прокуратура попросила суд назначить ему 17 лет колонии и штраф в 150 млн руб.

Олег Гуменюк (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 млн руб. экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении многомиллионных взяток, следует из сообщения прокуратуры Приморского края.

Кроме этого, прокуратура попросила на 12 лет лишить его права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. «Итоговое решение по делу примет Ленинский районный суд Владивостока», — говорится в сообщении.

Олег Гуменюк, руководивший Владивостоком с апреля 2019 по май 2021 года, был задержан в октябре 2021 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2019–2021 годах Гуменюк «регулярно» получал взятки от руководства городского ритуального предприятия «Некрополь». Ему передали более 31 млн руб. за «общее покровительство при оказании похоронных услуг», еще 6,9 млн руб. Гуменюк получил за лоббирование строительного бизнеса, утверждали в СК.

В ведомстве уточнили, что бывшему главе Владивостока предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает 15 лет лишения свободы. В октябре того же года суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение об аресте экс-мэра.

За несколько месяцев до ареста работу Гуменюка на посту мэра раскритиковали вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам Кожемяко, работа мэра не удовлетворяла ни жителей, ни власти края. Трутнев, в свою очередь, отмечал, что Гуменюк, по его мнению, — «разумный человек», которого надо «попросить написать заявление».

Объявляя о своей отставке, Гуменюк подчеркнул, что хозяйственная деятельность любого мэра «всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».