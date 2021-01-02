В Москве подорожали разовые поездки на метро и проездные

Со 2 января в Москве выросла стоимость некоторых видов проездных билетов на общественном транспорте, следует из сообщения столичного департамента транспорта в Telegram.

Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») стала дороже на 2 руб. и теперь стоит 42 руб. На ту же сумму выросла стоимость проезда при оплате банковской картой (до 46 руб.).

Безлимитный проездной на сутки подорожал с 230 до 240 руб., на трое суток — с 438 до 455 руб., на 30 дней — с 2170 до 2245 руб. Билет на 60 поездок вырос в цене на 100 рублей до 2070 рублей. Стоимость билетов, которые действуют 90 дней и год, не изменилась — 5430 и 19 500 руб. соответственно.

Также подорожали льготные билеты для учащихся: проездной на метро на 1 месяц стоит 415 руб (ранее — 405), на три месяца — 1245 руб. (ранее — 1215).