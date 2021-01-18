Суд признал незаконным отказ завести дело против экс-зама Бастрыкина

Ранее экс-начальник ЦСКА заявил, что был вынужден оплатить занятия дочери бывшего замглавы СК в престижном фитнес-центре на 800 тыс. руб. Следствие не нашло поводов для возбуждения дела, Басманный суд счел это решение незаконным

Александр Сорочкин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы признал незаконным постановление следствия об отказе возбудить уголовное дело в отношении бывшего руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Александра Сорочкина, сообщает «Коммерсантъ». Ранее бывший начальник главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаил Барышев обвинил его в вымогательстве.

О том, что следствие решило не заводить дело против Сорочкина, сообщалось в августе прошлого года. Следователи провели проверку по личному поручению главы СК Александра Бастрыкина и по ее итогам не нашли признаков совершения преступлений, предусмотренных в том числе ст. 290 УК (получение взятки).

Как передает «Коммерсантъ», Главное следственное управление (ГСУ) СК, которое проводило проверку, предоставило адвокатам Барышева и Генпрокуратуре только постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Сорочкина, но не материалы самой проверки. Из-за этого представители бывшего начальника ЦСКА не узнали причину решения следствия, а надзорное ведомство не смогло проверить его законность.

Материалы проверки от ГСУ также требовал суд, но получил отказ. В итоге суд решил, что следствие нарушило права и законные интересы Барышева, гарантированные Конституцией. Как отмечает газета, фактически это означает, что ГСУ должно отменить отказное постановление и провести новую проверку по факту предполагаемой коррупции со стороны Сорочкина.