В Новой Зеландии запретили продажу сигарет родившимся после 2009 года

В Минздраве Новой Зеландии считают, что новый антитабачный закон сэкономит бюджету $5 млрд за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением

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Палата представителей Новой Зеландии приняла в третьем чтении закон о запрете продажи табака людям, родившимся после 1 января 2009 года, следует из данных на сайте парламента. Формально новая законодательная норма еще должна получить «королевское одобрение» от генерал-губернатора страны Синди Киро.

Цель закона — предотвратить приобщение молодежи к курению и сделать табачные изделия менее привлекательными, говорится на сайте новозеландского парламента. Нарушение запрета на продажу табака всем лицам, родившемся после 2009 года, будет наказываться штрафами до 150 тыс. новозеландских долларов ($95 910), сообщает Reuters.

В соответствии с законом количество розничных продавцов табака в Новой Зеландии к концу 2023 года не должно превышать 600 (сейчас — 6 тыс.), сообщила заместитель министра здравоохранения, доктор Айеша Веррол, передает The New Zealand Herald. Кроме того, закон предусматривает ограничение на долю никотина в табачной продукции.

Закон, считает Веррол, ускорил продвижение к будущему, свободному от курения. Принятые меры, по ее словам, сократит разрыв в ожидаемой продолжительности жизни маори (коренные жители Новой Зеландии) и остального населения. Сейчас она ниже на 25% у женщин-маори и на 10% — у мужчин-маори.

«Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на $5 млрд больше денег за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации», — сказал Веррол.

С критикой закона выступила праволибернальная партия ACT New Zealand (10 мест из 120 в парламенте). Там считают, что принятая норма убьет мелкие магазины и вынудит людей уйти на черный рынок.

В Новой Зеландии наблюдается один из самых низких показателей курения среди взрослого населения, отмечает Reuters. За последние десять лет доля курящих среди взрослых новозеландцев сократилась до 8%. Для сравнения: данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что в 2021 году доля курильщиков среди взрослого населения Франции составляла 25%.