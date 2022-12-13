В Новой Зеландии запретили продажу сигарет родившимся после 2009 года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Аналитики предсказали падение цен на жилье в Москве до уровня 2020 года Недвижимость, 19:18
Sony выпустит PlayStation 5 с внешним дисководом Life, 19:11
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 19:07
МИД увидел минимальный прогресс на переговорах с США в Стамбуле Политика, 19:02
Курс биткоина отреагировал ростом на публикацию данных по инфляции в США Крипто, 18:59
Крыша над головой и труд: как вернуть бездомных в социум Партнерский проект, 18:58
В Новой Зеландии запретили продажу сигарет родившимся после 2009 года Политика, 18:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Политика, 18:52 
Роналду не будет завершать карьеру в сборной. Что происходит на ЧМ Спорт, 18:52
Аналитики Goldman Sachs назвали преимущества золота перед биткоином Крипто, 18:51
Госпогранслужба Украины назвала число въехавших по визам россиян Политика, 18:50
Европа запустит суперспутник нового поколения. Зачем он нужен Life, 18:49
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:36
В Совбезе Белоруссии уточнили детали внезапной проверки боеготовности Политика, 18:31
Политика ,  
0 

В Новой Зеландии запретили продажу сигарет родившимся после 2009 года

В Новой Зеландии запретили продавать сигареты будущим поколениям
В Минздраве Новой Зеландии считают, что новый антитабачный закон сэкономит бюджету $5 млрд за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением
Фото: Phil Walter / Getty Images
Фото: Phil Walter / Getty Images

Палата представителей Новой Зеландии приняла в третьем чтении закон о запрете продажи табака людям, родившимся после 1 января 2009 года, следует из данных на сайте парламента. Формально новая законодательная норма еще должна получить «королевское одобрение» от генерал-губернатора страны Синди Киро.

Цель закона — предотвратить приобщение молодежи к курению и сделать табачные изделия менее привлекательными, говорится на сайте новозеландского парламента. Нарушение запрета на продажу табака всем лицам, родившемся после 2009 года, будет наказываться штрафами до 150 тыс. новозеландских долларов ($95 910), сообщает Reuters.

В соответствии с законом количество розничных продавцов табака в Новой Зеландии к концу 2023 года не должно превышать 600 (сейчас — 6 тыс.), сообщила заместитель министра здравоохранения, доктор Айеша Веррол, передает The New Zealand Herald. Кроме того, закон предусматривает ограничение на долю никотина в табачной продукции.

Закон, считает Веррол, ускорил продвижение к будущему, свободному от курения. Принятые меры, по ее словам, сократит разрыв в ожидаемой продолжительности жизни маори (коренные жители Новой Зеландии) и остального населения. Сейчас она ниже на 25% у женщин-маори и на 10% — у мужчин-маори.

«Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на $5 млрд больше денег за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации», — сказал Веррол.

С критикой закона выступила праволибернальная партия ACT New Zealand (10 мест из 120 в парламенте). Там считают, что принятая норма убьет мелкие магазины и вынудит людей уйти на черный рынок.

Читайте на РБК Pro
Успеть к нужной дате: семь принципов эффективной разработки ПО
Почему в стрессовых ситуациях обостряются зависимости
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
Не спится: какие методы борьбы с бессонницей эффективнее лекарств

В Новой Зеландии наблюдается один из самых низких показателей курения среди взрослого населения, отмечает Reuters. За последние десять лет доля курящих среди взрослых новозеландцев сократилась до 8%. Для сравнения: данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что в 2021 году доля курильщиков среди взрослого населения Франции составляла 25%.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Новая Зеландия курение запрет Закон запрет на продажу сигарет табачная продукция
Материалы по теме
В ВОЗ назвали Россию «примером для подражания» в борьбе с курением
Общество
В России изменят законы по протоколу ВОЗ о борьбе с нелегальным табаком
Общество
Аналитики оценили объем нелегального онлайн-рынка табака в 5,6 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter