Ректор МГУ после переназначения выдал повышенные оклады и стипендию

По словам двух источников РБК в вузе, повышенный оклад получили также сотрудники.

«В честь Нового года и нового утверждения Садовничего на должность, — пояснил РБК преподавать МГУ. — Нам часто дают премии, но настолько сильно сумма не вырастала на моей памяти».

Другой работник одного из управлений МГУ подтвердил РБК факт повышения оклада. «Сегодня вместе с основной частью зарплаты пришло на 20 тыс. больше», — сообщил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу вуза с просьбой подтвердить или опровергнуть повышение оклада сотрудникам.

В начале декабря президент Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего еще на пять лет. Это стало возможным после того, как президент подписал закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. Без этих изменений в законодательстве ректор не смог бы сохранить свой пост — его полномочия уже продлевались дважды: в 2009 и 2014 году.

Виктор Садовничий стал ректором МГУ в 1992 году.