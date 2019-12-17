Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
Почему люксовый аутлет сократил число клиентов, и что из этого вышло РБК и Открытие, 16:57 Дума приняла закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей Общество, 16:51 Ректор МГУ после переназначения выдал повышенные оклады и стипендию Общество, 16:39 СМИ узнали о планах «Челси» потратить £150 млн на усиление состава Спорт, 16:36 Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной Общество, 16:36 СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация» Общество, 16:28 Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины Политика, 16:27 Как найти работу в Москве Партнерский материал, 16:27 Футболист сборной России заявил о готовности ехать на ЧМ-2022 без флага Спорт, 16:20 Кремль назвал темы для январских переговоров Путина и Эрдогана Политика, 16:16 Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата Политика, 16:14 Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья Бизнес, 16:13 Дальневосточный эксперимент: в России начали выдавать ипотеку под 2% Недвижимость, 16:13 «Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler Технологии и медиа, 16:12
Общество ,  
0 
Ректор МГУ после переназначения выдал повышенные оклады и стипендию
Виктор Садовничий увеличил декабрьскую стипендию в три раза. По словам источников РБК, сотрудники университета также получили увеличенные оклады. В вузе повышение стипендии объяснили желанием ректора поощрить студентов
Виктор Садовничий со студентами (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студенты, аспиранты и ординаторы очной формы обучения в декабре 2019 года единоразово получат стипендию в тройном размере, следует из приказа, опубликованного профсоюзной организацией МГУ.

Студенты с оценками «хорошо» и «отлично» по итогам сессии получат 9 028 руб., с оценками только «отлично» — 9 813 руб. Декабрьская социальная стипендия установлена в размере 11 775 руб.

Стипендия для аспирантов составит 9 795 руб., для ординаторов — 17 387 руб.

Пресс-служба МГУ пояснила, что решение увеличить стипендии вызвано желанием ректора Садовничего «поощрить успешно обучающихся студентов».

Как следует из положения о стипендиальном обеспечении студентов МГУ, в 2019 году стипендия студентам с оценками «хорошо» и «отлично» составляла 2 887 руб., а отличники получали 3 138 руб.

По словам двух источников РБК в вузе, повышенный оклад получили также сотрудники.

Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ
Общество

«В честь Нового года и нового утверждения Садовничего на должность, — пояснил РБК преподавать МГУ. — Нам часто дают премии, но настолько сильно сумма не вырастала на моей памяти».

Другой работник одного из управлений МГУ подтвердил РБК факт повышения оклада. «Сегодня вместе с основной частью зарплаты пришло на 20 тыс. больше», — сообщил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу вуза с просьбой подтвердить или опровергнуть повышение оклада сотрудникам.

В начале декабря президент Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего еще на пять лет. Это стало возможным после того, как президент подписал закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. Без этих изменений в законодательстве ректор не смог бы сохранить свой пост — его полномочия уже продлевались дважды: в 2009 и 2014 году.

Виктор Садовничий стал ректором МГУ в 1992 году.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгения Кузнецова
Теги: МГУ, Виктор Садовничий, студенты
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ
Общество
Садовничий признался в волнении из-за перспектив сохранить пост ректора
Общество
Путин подписал позволяющий продлить полномочия Садовничего закон
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter