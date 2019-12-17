Ректор МГУ после переназначения выдал повышенные оклады и стипендию

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студенты, аспиранты и ординаторы очной формы обучения в декабре 2019 года единоразово получат стипендию в тройном размере, следует из приказа, опубликованного профсоюзной организацией МГУ.
Студенты с оценками «хорошо» и «отлично» по итогам сессии получат 9 028 руб., с оценками только «отлично» — 9 813 руб. Декабрьская социальная стипендия установлена в размере 11 775 руб.
Стипендия для аспирантов составит 9 795 руб., для ординаторов — 17 387 руб.
Пресс-служба МГУ пояснила, что решение увеличить стипендии вызвано желанием ректора Садовничего «поощрить успешно обучающихся студентов».
Как следует из положения о стипендиальном обеспечении студентов МГУ, в 2019 году стипендия студентам с оценками «хорошо» и «отлично» составляла 2 887 руб., а отличники получали 3 138 руб.