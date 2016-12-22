Лидер «Шалтая-Болтая» опроверг связь с обвиняемыми в госизмене из ФСБ

Лидер группировки хакеров «Анонимный интернационал» Владимир Аникеев опроверг широко обсуждавшуюся связь своего дела о взломе переписки чиновников с делом офицеров ЦИБ ФСБ. Он также отрицает взлом Twitter Дмитрия Медведева

Владимир Аникеев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Лидер группировки хакеров «Анонимный интернационал» (известной также по названию блога «Шалтай-Болтай») Владимир Аникеев отрицает свою связь с офицерами Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, обвиняемыми в госизмене. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Я об этих людях узнал, находясь в «Лефортово». До этого я о них даже не слышал», — утверждает Аникеев.

Аникеев был задержан в начале ноября 2016 года, офицеров ЦИБа арестовали примерно месяцем позднее: «Но об этом стало известно в конце января. В итоге нас связали. Все это через две недели разрешилось, и разумные люди наконец поняли, что это абсолютно разные вещи», — говорит он. По словам Аникеева, он также не знает, с чем может быть связано преследование сотрудников ФСБ.

«Дело «Шалтая» Аникееву и другим членам «Анонимного интернационала» вменяли неправомерный доступ к охраняемой законом информации (ст. 272 УК). Хакеры в том числе взломали переписку помощника президента Андрея Белоусова и телеведущего Дмитрия Киселева, признали следствие и суд. В блоге «Шалтая-Болтая» также публиковалось содержание почты ​пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других чиновников. Офицерам ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову, Дмитрию Докучаеву, предпринимателю Григорию Фомченкову и бывшему сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову вменяется госизмена (ст. 275 УК), связанная с передачей секретных сведений спецслужбам США. О связи между этими делами сообщил «Росбалт» в январе 2017 года; источники издания утверждали, что сразу после задержания Аникеев дал развернутые показания, где упоминался Михайлов из ЦИБа как лицо, связанное с «Анонимным интернационалом».

У «Анонимного интернационала» не было связей с ФСБ или администрацией президента, «это структуры, где сидят небожители, и вообще к ним не подойти», утверждает Аникеев. В 2015 году представитель «Шалтая-Болтая» под псевдонимом Льюис говорил изданию Meduza: «Некоторым сотрудникам администрации президента нравится, что они причастны к борьбе. Когда приезжаю в Москву, встречаемся с некоторыми за ланчем, я даю информацию, мне дают информацию. В основном источники — это многолетние знакомые там».

«По поводу того интервью, есть такое понятие, как пиар, — пояснил Аникеев в разговоре с РБК, подтвердив, что именно он беседовал с Meduza. — И пусть ваш брат, журналист, меня простит, но мы тогда занимались пиаром и очень часто можно было рассказать журналисту красивую легенду, журналист в это верил, а если на какой-то вопрос ты многозначительно молчал, то остальное он сам додумывал». По словам Аникеева, сейчас ему «нет смысла врать», поскольку он занимается только «белыми делами», а тогда «речь шла о раскрутке проекта, не совсем законного»: «Сказать тогда правду значило себя раскрыть, а не говорить ничего тоже было нельзя».

​Как члены группы в действительности получали информацию и чем занимались до задержания помимо «Анонимного интернационала», собеседник РБК отказался комментировать, сославшись на «выборочное выпадение памяти».

Аникеев признал вину по делу и дал показания на других членов группы, поскольку «на тот момент это был наиболее разумный выход из данной ситуации», рассказал хакер. При этом он отрицает свою причастность к взлому Twitter-аккаунта премьер-министра Дмитрия Медведева. «Это фейк. Мы подобного не делали», — сказал Аникеев. По его словам, персоналии для взлома выбирались по случайному принципу. Аникеев также не стал подтверждать свою причастность к взломам почты ряда чиновников, связанным с деятельностью «Анонимного интернационала», но в то же время не инкриминированным следствием членам группы как преступные эпизоды.

Утверждение, что часть выставленной «Анонимным интернационалом» на торги переписки была сфальсифицирована, Аникеев не смог прокомментировать, заявив, что забыл об этом. После освобождения из мест лишения свободы он живет в Санкт-Петербурге и Москве и намерен открыть собственную компанию по консалтингу в сфере ИТ-безопасности, а также создать несколько анонимных Telegram-каналов, рассказал Аникеев РБК.

Аникеев был приговорен к двум годам лишения свободы и вышел на свободу в августе 2018 года, после вступления в силу закона о перезачете в сроках наказания времени, проведенного под арестом. Кроме него по делу проходили Александр Филинов и Константин Тепляков. Их судили в обычном порядке; оба частично признали вину и получили по три года колонии. По делу также проходят несколько человек, скрывшихся за рубежом, в том числе Александр Глазастиков, объявленный в розыск и заочно арестованный в октябре этого года.