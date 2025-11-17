 Перейти к основному контенту
Путин присвоил звания заслуженных артистов России супругам Стриженовым

Путин присвоил звания заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым
Александр и Екатерина Стриженовы
Александр и Екатерина Стриженовы (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженный артист России супругам-актерам Екатерине и Александру Стриженовым. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» Стриженовой Екатерине Владимировне — артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», <...>; Стриженову Александру Олеговичу — режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему», — говорится в указе.

Режиссеру «Папиных дочек» Жигалкину присвоили звание заслуженного артиста
Общество
Александр Жигалкин

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам и музыкантам.

Как правило, оно может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала творческой карьеры и при наличии у представленного к награде отраслевых наград федеральных или региональных ведомств.

Екатерина Стриженова (в девичестве Токмань) родилась 20 марта 1968 года в Москве. Окончила режиссерский факультет Московского института культуры. Играет в Театре российской армии и МХАТ имени Горького, ведет передачу «Доброе утро» на «Первом канале».

Александр Стриженов родился 6 июня 1969 года в столице. Его отец — народный артист России Олег Стриженов. Принял участие в работе минимум над 37 фильмами, среди которых сериал «Статский советник» (2005) и фантастическая лента «Самка» (2010).

