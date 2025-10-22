 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Режиссеру «Папиных дочек» Жигалкину присвоили звание заслуженного артиста

Александр Жигалкин
Александр Жигалкин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин присвоил российскому режиссеру и актеру Александру Жигалкину почетное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание Жигалкину Александру Александровичу, директору-распорядителю регионального общественного фонда помощи театральным деятелям Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной», — говорится в документе.

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Никите Симоняну
Спорт
Никита Симонян

Александр Жигалкин — актер, режиссер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер и телеведущий. Он родился 1 февраля 1968 года. В 1992-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина.

Его самые известные режиссерские работы — телепроекты «6 кадров» и «Слава богу, ты пришел!» и телесериалы «Папины дочки» и «Воронины». В своих же проектах он сыграл и небольшие роли — например, Сан Саныча в «Ворониных».

Жигалкин также был ведущим и одним из авторов закадрового озвучивания в популярной телепрограмме «Сам себе режиссер».

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
