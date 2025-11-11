Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, должны будут заключить договор о целевом обучении, выпускники затем будут работать в госмедучреждениях под руководством наставника

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, должны будут заключить договор о целевом обучении.

Согласно документу, Минздрав установит перечень специальностей, после завершения обучения по которым выпускники будут работать в муниципальных и государственных медучреждениях под руководством наставника.

Конкретный срок наставничества определит Минздрав с учетом специальности или места нахождения организации. При этом оно не может длиться более трех лет.

Студенты, которые нарушат условия договора о целевом обучении, будут платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф.

Ко второму чтению были смягчены требования к целевому набору на программы специалитета. Так, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% — бюджетными. Кроме того, предусмотрено 100-процентное целевое обучение в ординатуре.

По словам замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой, это позволит повысить качество медицинского и фармацевтического образования, а также доступность и качество медицинской помощи для россиян. Она отмечала, что сейчас не все студенты-целевики остаются работать, а предпочитают выплатить штраф, который зачастую снижается судом.