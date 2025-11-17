 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава Федерации профсоюзов рассказал Путину о подготовке изменений в ТК

ФНПР подготовила изменения в ТК о платформенной занятости для 9,5 млн человек
Глава ФНПР Черногаев рассказал, что федерация подготовила поправки в ТК в части регулирования платформенной занятости. Они регулируют трудовые отношения в контексте закона о платформенной экономике и затронут до 9,5 млн человек
Сергей Черногаев и Владимир Путин
Сергей Черногаев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила поправки в Трудовой кодекс о платформенной занятости, которые могут затронуть до 9,5 млн человек. Об этом сообщил председатель ФНПР Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы подготовили со своей стороны изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования платформенной занятости. Вы знаете, что принят закон о платформенной экономике, и, конечно же, необходимо урегулировать и трудовые отношения в этом плане. Если будут приняты эти изменения, это затронет порядка 9,5 млн работающих человек», — сказал Черногаев.

Закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» Путин подписал в конце июля. Положения документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.

Власти решили снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике
Технологии и медиа
Дмитрий Григоренко

Закон регулирует отношения, возникающие между операторами цифровых платформ и их партнерами (продавцами, исполнителями), а также конечными пользователями в связи с продажей товаров, оказанием услуг или выполнением работ.

Новое регулирование, в частности, распространяется на Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет — маркетплейсы, на которых разные компании размещают товары, а пользователи их приобретают. Нововведения также коснутся агрегаторов такси и курьерских услуг, обеспечивающих взаимодействие между исполнителями (водителями или курьерами) и пользователями, таких как «Яндекс Go» и «Ситимобил».

Под платформенной экономикой понимаются отношения, которые возникают в связи с использованием цифровых платформ в разных целях.

В конце июля в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что платформенная экономика сегодня формирует до 5% ВВП страны и стимулирует развитие традиционных отраслей. Например, по подсчетам Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), в 2024 году Ozon и Wildberries обеспечили 60% всех российских инвестиций в складскую недвижимость.

Как прогнозируют в АТРЭ, к 2027 году объем платформенной экономики может достичь 14,8 трлн руб. По прогнозам Минтруда, к 2030 году на платформах будут заняты 15 млн человек (25% трудоспособного населения).

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
цифровая экономика Трудовой кодекс поправки профсоюзы ФНПР
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии
Общество
Власти решили снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике
Технологии и медиа
В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок
Бизнес
