Суд вынес приговор владельцу селитры, вызвавшей взрыв на АЗС в Махачкале

Владельцу селитры, вызвавшей взрыв на АЗС в Махачкале с 33 жертвами, дали 5 лет

Насрулаев был владельцем селитры, хранившейся неподалеку от АЗС, он получил пять лет колонии. В 2023 году пожар на СТО перекинулся на удобрения, а с них — на заправку. Произошел взрыв, погибли 33 человека, еще 100 пострадали

Эльдар Насрулаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Кумторкалинский районный суд Дагестана приговорил к пяти годам лишения свободы предпринимателя Эльдара Насрулаева по делу о взрыве на автозаправке в Махачкале в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Эльдар Насрулаев — владелец селитры, которая хранилась рядом со станцией техобслуживания на месте взрыва. Следователи полагают, что пожар начался в здании СТО, а потом перекинулся на помещение, где хранились удобрения на основе селитры. Уже после этого на расположенной поблизости АЗС, куда ударная волна принесла обломки, произошел взрыв.

Жертвами взрыва, который произошел 14 августа 2023 года, стали 33 человека, еще 100 пострадали. Также был причинен ущерб имуществу в размере 370 млн руб.

Насрулаева признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК (хранение в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц).

Суд пришел к выводу, что Насрулаев, не зарегистрировавшись в качестве самозанятого или предпринимателя, продавал химические удобрения и другую продукцию оптом и в розницу. Не заключив соответствующий договор, он арендовал самовольно построенные здания, которые использовал для хранения аммиачной селитры и перекиси водорода.

Эти здания не были оборудованы пожарной сигнализацией и вентиляцией. Также были нарушены положения ГОСТа касательно безопасности при хранении и реализации указанных веществ.

Отбывать наказание Насрулаев будет в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями в течение трех лет после освобождения.