 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд вынес приговор владельцу селитры, вызвавшей взрыв на АЗС в Махачкале

Владельцу селитры, вызвавшей взрыв на АЗС в Махачкале с 33 жертвами, дали 5 лет
Насрулаев был владельцем селитры, хранившейся неподалеку от АЗС, он получил пять лет колонии. В 2023 году пожар на СТО перекинулся на удобрения, а с них — на заправку. Произошел взрыв, погибли 33 человека, еще 100 пострадали
Эльдар&nbsp;Насрулаев
Эльдар Насрулаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Кумторкалинский районный суд Дагестана приговорил к пяти годам лишения свободы предпринимателя Эльдара Насрулаева по делу о взрыве на автозаправке в Махачкале в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Эльдар Насрулаев — владелец селитры, которая хранилась рядом со станцией техобслуживания на месте взрыва. Следователи полагают, что пожар начался в здании СТО, а потом перекинулся на помещение, где хранились удобрения на основе селитры. Уже после этого на расположенной поблизости АЗС, куда ударная волна принесла обломки, произошел взрыв.

Жертвами взрыва, который произошел 14 августа 2023 года, стали 33 человека, еще 100 пострадали. Также был причинен ущерб имуществу в размере 370 млн руб.

Владельцем АЗС в Махачкале оказался подпольный продавец сжиженного газа
Общество
Фото:Муса Салгереев / ТАСС

Насрулаева признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК (хранение в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц).

Суд пришел к выводу, что Насрулаев, не зарегистрировавшись в качестве самозанятого или предпринимателя, продавал химические удобрения и другую продукцию оптом и в розницу. Не заключив соответствующий договор, он арендовал самовольно построенные здания, которые использовал для хранения аммиачной селитры и перекиси водорода.

Эти здания не были оборудованы пожарной сигнализацией и вентиляцией. Также были нарушены положения ГОСТа касательно безопасности при хранении и реализации указанных веществ.

Отбывать наказание Насрулаев будет в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями в течение трех лет после освобождения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Махачкала Дагестан взрыв селитра
Материалы по теме
В Махачкале арестовали участников подготовки взрыва отдела полиции
Общество
Число пострадавших от взрыва в кафе в Дагестане возросло до шести
Общество
Двух пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале госпитализировали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште Политика, 13:51
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными Политика, 13:41
Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину Общество, 13:40
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент Политика, 13:40
Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины Политика, 13:39
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни Общество, 13:29
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей Общество, 13:27
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России Политика, 13:27
Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России Национальные проекты, 13:24
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича» Политика, 13:23
Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске Общество, 13:21
Безос создал стартап в области искусственного интеллекта Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17