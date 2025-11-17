Экс-главврача рязанского Центра гигиены приговорили к 14 годам по делу о взятках

Экс-главврач рязанского Центра гигиены получила 14 лет по делу о взятках

Врачу вменяли получение взяток за общее покровительство и попустительство, а также за решения о повышенных премиях подчиненным «за счет средств от приносящей доход деятельности», всего — 23 эпизода на 17 млн руб.

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Суд приговорил к 14 годам колонии бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области по делу о взятках на общую сумму свыше 17 млн руб., сообщила пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщине вменяли получение должностным лицом взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 2, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК). Суд признал ее виновной в 23 эпизодах получения взяток.

Осужденную также оштрафовали на 20 млн руб. Суд лишил ее права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение двух лет после освобождения.

Суд пришел к выводу, что экс-главврач с января 2020 года по декабрь 2022 года получала лично и через посредников взятки на общую сумму свыше 17 млн руб. за решения о премировании подчиненных, а также за заключение договоров подряда с коммерческой организацией и подписание документов об их исполнении.

Речь идет об экс-главвраче Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области Елене Паненковой, ее задержали в феврале 2023 года. Как отмечали в СК, деньги она получала за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности, а также за принятие решений о начислении сотрудникам повышенного размера премий «за счет средств от приносящей доход деятельности».

С марта 2024 года должность главного врача Центра гигиены и эпидемиологии занимает Евгения Пальчун.