Общество⁠,
0

ФСБ провела задержания в челябинском управлении ФСИН по делу о взятках

ФСБ задержала трех должностных лиц управления ФСИН по Челябинской области по подозрению в получении взятки. Также задержан представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче им этого вознаграждения

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Главного управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний (ГУСБ ФСИН) задержали сотрудников главного управления ФСИН по Челябинской области за коррупционные преступления. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Ранее об этом сообщал источник телеграм-канала «112».

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили РБК проведение следственно оперативных действий.

Задержания произошли 14 ноября. Как сообщил РБК источник, задержаны:

  • первый заместитель начальника Управления ФСИН по Челябинской области, полковник внутренней службы Сергей Бульчук. Свою должность занимает с 2018 года;
  • начальник отдела собственной безопасности (ОСБ) управления, полковник внутренней службы Олег Мохов;
  • главный бухгалтер ведомства полковник внутренней службы Марина Уфимцева;
  • представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток этим должностных лицам.

Суд арестовал за взятку директора департамента Минпромторга
Общество
Михаил Кузнецов

Следствие полагает, что задержанные «для личного обогащения» использовали в том числе производственные мощности и осужденных, говорит источник РБК.

Управление Следственного комитета в Екатеринбурге завело уголовные дела о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК), а также о превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК).

По местам службы и жительства фигурантов проводятся следственно-оперативные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения, добавил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ ФСИН Челябинская область задержание уголовное дело взятка

